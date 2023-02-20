Общество

В Волгограде «Память» меняет вывески

Общество 20.02.2023 17:25
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20.02.2023 17:25


В Волгограде ритуальное предприятие «Память» прекращает работу под старым брендом. Как стало известно ИА «Высота 102», старейший участник рынка ритуальных услуг зарегистрировал новую торговую марку. 

Как пояснили информагентству в «Памяти», компанией утвержден новый логотип – изображение стаи журавлей с надписью «И только память…», который в ближайшее время планируют нанести на спецтранспорт и в офисах организации. 

– Это не просто смена вывески, а именно полный ребрендинг компании, – пояснил руководитель предприятия Олег Сетежев. – Он предполагает не только изменение визуального оформления, но и внутреннюю трансформацию предприятия, отражающую его миссию и структуру бизнес-процессов. Наше предприятие остается важным звеном городского хозяйства Волгограда, выполняя функции по оказанию социально значимых услуг населению. Ребрендинг – это начало нового этапа в нашей работе. В числе приоритетов предприятия остается благотворительная деятельность по оказанию помощи нуждающимся.


Вместо старого логотипа «Памяти» волгоградцы будут видеть теперь такие изображения. 

Напомним, что с 1 февраля 2022 года в Волгограде действуют новые правила организации похорон. После вступления в силу изменений, принятых депутатами Волгоградской городской думы, возможность вести деятельность на рынке ритуальных услуг получило неограниченное количество юридических лиц.

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