Путин присвоил звание генерал-полковника Александру Кравченко

Президент РФ Владимир Путин своим указом от 17 февраля присвоил очередное специальное звание генерал-полковник полиции бывшему руководителю ГУ МВД России по Волгоградской области, а ныне замминистра МВД РФ Александру Кравченко, сообщает ИА «Высота 102».

Ранее генерал-лейтенант полиции покинул Волгоградский регион в связи с назначением на вышестоящую должность.

Александр Кравченко возглавлял областной главк МВД с 1 ноября 2008 года. Ко Дню сотрудника органов внутренних дел Кравченко получил из рук министра МВД России Владимира Колокольцева орден Александра Невского.

Кравченко — уроженец Ростова-на-Дону. В 1984-м окончил институт народного хозяйства, а через девять лет получил диплом академии МВД РФ. В 2000 году стал кандидатом юридических наук.

Службу в ОВД Александр Кравченко начал в 1979 году. На протяжении 15 лет занимал должности в подразделениях уголовного розыска. В 2002 году назначен на должность первого замначальника ГУВД по Ростовской области — начальника криминальной полиции.

Фото: архив ИА «Высота 102»