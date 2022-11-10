Президент наградил замминистра МВД Кравченко орденом Александра Невского

Общество 10.11.2022 13:39
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10.11.2022 13:39
Бывший руководитель ГУ МВД Волгоградской области, а ныне заместитель министра МВД РФ Александр Кравченко сегодня получил награду из рук министра МВД России Владимира Колокольцева. Как сообщает ИА «Высота 102», на лацкане форменного кителя генерал-лейтенанта полициитеперь красуется орден Александра Невского.
Торжественная церемония состоялась сегодня в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню сотрудника органов внутренних дел РФ.
Накануне профессионального праздника Президентом Российской Федерации были подписаны указы о присвоении специальных званий высшего начальствующего состава и награждении государственными наградами ряда руководителей. Также изданы приказы МВД о поощрении наиболее отличившихся сотрудников.
- В нынешних условиях весь личный состав работает с высокой нагрузкой. Время непростое. Сама жизнь вносит коррективы в нашу деятельность. И сейчас, как никогда, многое зависит от самоотдачи каждого, – сказал Владимир Колокольцев.
Министр поблагодарил коллег за добросовестную службу и пожелал им крепкого здоровья, счастья и успехов на благо отечества.
Фото сайта МВД РФ
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