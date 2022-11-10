Президент наградил замминистра МВД Кравченко орденом Александра Невского









Бывший руководитель ГУ МВД Волгоградской области, а ныне заместитель министра МВД РФ Александр Кравченко сегодня получил награду из рук министра МВД России Владимира Колокольцева. Как сообщает ИА «Высота 102», на лацкане форменного кителя генерал-лейтенанта полициитеперь красуется орден Александра Невского.





Торжественная церемония состоялась сегодня в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню сотрудника органов внутренних дел РФ.





Накануне профессионального праздника Президентом Российской Федерации были подписаны указы о присвоении специальных званий высшего начальствующего состава и награждении государственными наградами ряда руководителей. Также изданы приказы МВД о поощрении наиболее отличившихся сотрудников.





- В нынешних условиях весь личный состав работает с высокой нагрузкой. Время непростое. Сама жизнь вносит коррективы в нашу деятельность. И сейчас, как никогда, многое зависит от самоотдачи каждого, – сказал Владимир Колокольцев.





Министр поблагодарил коллег за добросовестную службу и пожелал им крепкого здоровья, счастья и успехов на благо отечества.





Фото сайта МВД РФ