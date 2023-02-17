Под Волгоградом военные обстреляли условного противника из БМП-3

Общество 17.02.2023 09:28
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17.02.2023 09:28
Военнослужащие мотострелкового соединения провели стрельбы из боевых машин пехоты БМП-3 на общевойсковом полигоне Прудбой в Волгоградской области.
Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, мотострелки перед стрельбами выполнили нормативы по заражению орудия и спаренной пушки БМП-3 и сборке-разборке танкового пулемета Калашникова.
На полигоне стрельба велась по мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника, из 100-мм орудия, 30-мм автоматической пушки и 7,62-мм пулемета ПКТ.
В ходе учений были отработаны навыки по занятию огневых позиций, маскировки техники, а командиры боевых машин - по корректировке ведения огня в динамично меняющейся мишенной обстановке.
Фото: пресс-служба ЮВО
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