В Волгоградской области нашли мясо с микробами, но без ГМО









Зараженная микробами мясная продукция выявлена в Волгоградской области. Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, из 800 проб, которые были взяты на проверку в 2022 году, показатель микробиологической загрязненности составил 3,6%. Для сравнения, годом ранее он был выше - 5%.

- Мясной продукции, контаминированной химическими, радиоактивными загрязнителями, антибиотиками, паразитами, а также генно-инженерно-модифицированными организмами (ГМО) в 2022 году не выявлено, - сообщили в управлении.

Юридические лица, которые были уличены в нарушениях, были привлечены к административной ответственности. Сумма наложенных штрафов составила 50 тысяч рублей.

Фото из архива ИА «Высота 102»



