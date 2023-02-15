В Волгоградской области нашли мясо с микробами, но без ГМО

Общество 15.02.2023 09:51
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15.02.2023 09:51
Зараженная микробами мясная продукция выявлена в Волгоградской области. Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, из 800 проб, которые были взяты на проверку в 2022 году, показатель микробиологической загрязненности составил 3,6%. Для сравнения, годом ранее он был выше - 5%.
- Мясной продукции, контаминированной химическими, радиоактивными загрязнителями, антибиотиками, паразитами, а также генно-инженерно-модифицированными организмами (ГМО) в 2022 году не выявлено, - сообщили в управлении.
Юридические лица, которые были уличены в нарушениях, были привлечены к административной ответственности. Сумма наложенных штрафов составила 50 тысяч рублей.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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