Общество

В Волгоградской области нашли мясо с микробами, но без ГМО

Общество 15.02.2023 09:51
0
15.02.2023 09:51



Зараженная микробами мясная продукция выявлена в Волгоградской области. Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, из 800 проб, которые были взяты на проверку в 2022 году, показатель микробиологической загрязненности составил 3,6%. Для сравнения, годом ранее он был выше - 5%.
- Мясной продукции, контаминированной химическими, радиоактивными загрязнителями, антибиотиками, паразитами, а также генно-инженерно-модифицированными организмами (ГМО) в 2022 году не выявлено, - сообщили в управлении.
Юридические лица, которые были уличены в нарушениях, были привлечены к административной ответственности. Сумма наложенных штрафов составила 50 тысяч рублей.
Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
15.02.2023 12:31
Общество 15.02.2023 12:31
Комментарии

0
Далее
Общество
15.02.2023 12:21
Общество 15.02.2023 12:21
Комментарии

0
Далее
Общество
15.02.2023 08:00
Общество 15.02.2023 08:00
Комментарии

0
Далее
Общество
14.02.2023 21:41
Общество 14.02.2023 21:41
Комментарии

0
Далее
Общество
14.02.2023 20:43
Общество 14.02.2023 20:43
Комментарии

0
Далее
Общество
14.02.2023 19:47
Общество 14.02.2023 19:47
Комментарии

0
Далее
Общество
14.02.2023 19:12
Общество 14.02.2023 19:12
Комментарии

0
Далее
Общество
14.02.2023 17:50
Общество 14.02.2023 17:50
Комментарии

0
Далее
Общество
14.02.2023 17:30
Общество 14.02.2023 17:30
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.02.2023 17:04
Общество 14.02.2023 17:04
Комментарии

0
Далее
Общество
14.02.2023 16:37
Общество 14.02.2023 16:37
Комментарии

0
Далее
Общество
14.02.2023 14:58
Общество 14.02.2023 14:58
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.02.2023 13:10
Общество 14.02.2023 13:10
Комментарии

0
Далее
Общество
14.02.2023 11:53
Общество 14.02.2023 11:53
Комментарии

0
Далее
Общество
14.02.2023 11:31
Общество 14.02.2023 11:31
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

12:31
Родные мобилизованного волгоградца получили потерявшуюся зарплату бойцаСмотреть фотографии
12:24
Под Волгоградом приехавших к пенсионерам за миллионом курьеров отдали под судСмотреть фотографии
12:21
Призывы в волгоградских автобусах к танцам на барной стойке признали неприличнымиСмотреть фотографии
12:06
Четыре волгоградских гандболистки вызваны в сборную России на матч с БелоруссиейСмотреть фотографии
10:40
Стали известны подробности ДТП со смятым внедорожником в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:51
В Волгоградской области нашли мясо с микробами, но без ГМОСмотреть фотографии
09:32
Лечение межпозвонковой грыжи без операции в Волгограде: миф или реальность?Смотреть фотографии
09:31
Дефицит кадров увеличился на рынке труда Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:28
В Волгоградской области отбуксировали военную спецтехникуСмотреть фотографии
08:54
Волгоградский судостроительный завод продают за 1,1 млрд рублейСмотреть фотографии
08:00
Волгоградская облдума закупает 9 тысяч открыток на 1 миллион рублейСмотреть фотографии
21:41
Спасавший пациентов от коронавируса 33-летний врач скончался в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:43
В Волжском в День влюбленных полицейские и ангелы раздали оберегиСмотреть фотографии
20:18
Главный тренер «Ротора» рассказал о расхлябанности игроков и о плюсах сборов в КрымскеСмотреть фотографии
19:47
Волгоградцы отправили участникам СВО подарки к Дню защитника ОтечестваСмотреть фотографии
19:35
Жилье в элитных новостройках Волгограда подорожало до 102 тысяч за метрСмотреть фотографии
19:12
«Отходите, я прикрою»: на Украине погиб 39-летний доброволец из Волгограда Роман АндрющенковСмотреть фотографии
18:03
Познакомился в Сети. В Волгограде 16-летнего подростка задержали после наркоквестаСмотреть фотографии
17:50
«Проиграли все суды»: в истории с жалобой в ОНФ вдовы участника СВО из Волгограда всплыли новые подробностиСмотреть фотографии
17:30
52% волгоградцев планируют формировать сбережения в 2023 годуСмотреть фотографии
17:04
«Мать его не отпускала»: в Волгоградской области похоронят 44-летнего бойца «Вагнера» Александра ШожемскогоСмотреть фотографии
16:37
Плата за ЖКУ в Волгоградской области с 1 марта изменится из-за новых методов расчетовСмотреть фотографии
15:58
Почти 20 лет на двоих получили волгоградцы за угон и аферу с арендованным автоСмотреть фотографии
15:56
В Волгограде 52-летнего растлителя детей приговорили к 4 годамСмотреть фотографииCмотреть видео
15:34
Праздничная акция в билайне: вернём до половины от цены смартфонаСмотреть фотографии
14:05
Волгоградский облсуд отменил условный приговор бывшему оперу за взяткуСмотреть фотографии
13:21
Бочаров принял участие в заседании Национального антитеррористического комитетаСмотреть фотографии
13:10
«У нас майнинговая ферма?»: жителей дома в Волгограде задушили космическими счетами за ОДНСмотреть фотографии
12:20
Под Волгоградом внедорожник разорвало в ДТП грузовиками: видео с места аварииСмотреть фотографииCмотреть видео
12:19
Мошенник из Абхазии после 17 лет в бегах идет под суд в ВолгоградеСмотреть фотографии
 