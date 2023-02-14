Общество

В Волгограде 2000 коммунальщиков бросили на уборку снега

Общество 14.02.2023 11:53
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14.02.2023 11:53



Сегодня, 14 февраля, порядка 2000 работников коммунальных служб в Волгограде задействованы в расчистке улиц и дворов от снега.
Как сообщили в мэрии, сотрудники УК и ТСЖ с раннего утра ликвидируют на придомовых территориях последствия обрушившегося на город снегопада.
Так, по данным мониторинга городского департамента ЖКХ и ТЭК, в этих работах задействовано свыше 1800 сотрудников УК и ТСЖ. Сообщается, что к настоящему моменту дорожки уже расчищены во дворах по ул. Депутатская, 17, ул. Вершинина, 22, ул. Репина, 23 Краснооктябрьского района, в ЖК Долина Советского района, ул. 51-Гвардейской Дивизии, 10, Хорошева, 16 Дзержинского района, во дворах по ул. Циолковского, ул. Рабоче-Крестьянской Ворошиловского района, ул. Остравская, 2 в Красноармейском районе и других.
По состоянию на 11:00 уборка выполнена в 70 % дворах.
На общественных территориях, в том числе пешеходных зонах, снег убирают сотрудники районных муниципальных коммунальных служб. Там, где это возможно, расчистку осуществляет тяжелая спецтехника - комбинированные дорожные машины, тракторы с навесным оборудованием. На более узких тротуарах сотрудники используют средства малой механизации. 
С учетом прогноза погоды работы во дворах и на общественных пространствах будут проводиться в таком порядке: после расчистки сотрудники и техника через некоторое время вернутся на объекты для проведения повторной обработки и уборки снежных масс. 
Фото из архива ИА «Высота 102»

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