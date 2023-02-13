Общество

В Волжском жильцов 21 дома освободили от платы за капремонт

Общество 13.02.2023 21:13
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13.02.2023 21:13



Региональный фонд капремонта в Волгоградской области прекратил начислять взносы на капитальный ремонт собственникам 21 многоквартирного дома в городе Волжском. 
Как сообщили в областном комитете ЖКХ, все дома расположены на улице Горького под номерами 16,18, 20, 24, 26, 42, 44, 50, 52, 54, 60, 64, 70, 72, 76, 82, 84, 86, 88, 90 и 92.
Взносы им не начисляются с 1 января текущего года, поэтому соответствующей квитанции в феврале быть не должно.
- Основанием для исключения многоквартирных домов из региональной программы капитального ремонта послужили постановления администрации г. Волжский о признании домов аварийным, - пояснили в профильном комитете обладминистрации.
Согласно Жилищному кодексу РФ, средства, собранные на капитальный ремонт дома до признания его аварийным, будут в соответствующем порядке направлены на цели сноса или реконструкции этого многоквартирного дома.
В случае наличия переплаты по лицевому счету, денежные средства подлежат возврату. Для этого необходимо обратиться с заявлением в региональный фонд капремонта, приложив данные о расчетном счете, на который будет  осуществлен возврат средств, а так же документы, подтверждающие оплату.

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