В Волжском жильцов 21 дома освободили от платы за капремонт









Региональный фонд капремонта в Волгоградской области прекратил начислять взносы на капитальный ремонт собственникам 21 многоквартирного дома в городе Волжском.

Как сообщили в областном комитете ЖКХ, все дома расположены на улице Горького под номерами 16,18, 20, 24, 26, 42, 44, 50, 52, 54, 60, 64, 70, 72, 76, 82, 84, 86, 88, 90 и 92.

Взносы им не начисляются с 1 января текущего года, поэтому соответствующей квитанции в феврале быть не должно.

- Основанием для исключения многоквартирных домов из региональной программы капитального ремонта послужили постановления администрации г. Волжский о признании домов аварийным, - пояснили в профильном комитете обладминистрации.

Согласно Жилищному кодексу РФ, средства, собранные на капитальный ремонт дома до признания его аварийным, будут в соответствующем порядке направлены на цели сноса или реконструкции этого многоквартирного дома.

В случае наличия переплаты по лицевому счету, денежные средства подлежат возврату. Для этого необходимо обратиться с заявлением в региональный фонд капремонта, приложив данные о расчетном счете, на который будет осуществлен возврат средств, а так же документы, подтверждающие оплату.



