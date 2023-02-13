В Волжском жильцов 21 дома освободили от платы за капремонт

Общество 13.02.2023 21:13
0
13.02.2023 21:13
Региональный фонд капремонта в Волгоградской области прекратил начислять взносы на капитальный ремонт собственникам 21 многоквартирного дома в городе Волжском.
Как сообщили в областном комитете ЖКХ, все дома расположены на улице Горького под номерами 16,18, 20, 24, 26, 42, 44, 50, 52, 54, 60, 64, 70, 72, 76, 82, 84, 86, 88, 90 и 92.
Взносы им не начисляются с 1 января текущего года, поэтому соответствующей квитанции в феврале быть не должно.
- Основанием для исключения многоквартирных домов из региональной программы капитального ремонта послужили постановления администрации г. Волжский о признании домов аварийным, - пояснили в профильном комитете обладминистрации.
Согласно Жилищному кодексу РФ, средства, собранные на капитальный ремонт дома до признания его аварийным, будут в соответствующем порядке направлены на цели сноса или реконструкции этого многоквартирного дома.
В случае наличия переплаты по лицевому счету, денежные средства подлежат возврату. Для этого необходимо обратиться с заявлением в региональный фонд капремонта, приложив данные о расчетном счете, на который будет осуществлен возврат средств, а так же документы, подтверждающие оплату.
В Камышине устранят дефицит контейнерных площадок после вмешательства прокурора13.02.2023 20:11
Общество 13.02.2023 20:11
Через Белое море – на Волгоград: сильные снегопады принесет в регион «ныряющий циклон»13.02.2023 19:26
Общество 13.02.2023 19:26
«Мы все в долгах»: жителям двухэтажки в Волгограде насчитали по 9 тысяч за тепло13.02.2023 19:11
Общество 13.02.2023 19:11
Вдова участника СВО из Волгограда в прямом эфире обратилась с жалобой в ОНФ13.02.2023 18:15
Общество 13.02.2023 18:15
В Волгоградской области ищут обладателя лотерейного билета, выигравшего 7 млн рублей13.02.2023 14:22
Общество 13.02.2023 14:22
Подведены итоги профессиональной премии HR IMPACT 202313.02.2023 10:15
Общество 13.02.2023 10:15
Волгоградцы просят Бастрыкина возбудить еще одно дело в отношении чиновников13.02.2023 10:07
Общество 13.02.2023 10:07
Волгоградцы завалили Роспотребнадзор жалобами на торговлю и цены13.02.2023 09:41
Общество 13.02.2023 09:41
Путин присвоил директору колхоза из Волгоградской области почетное звание13.02.2023 09:33
Общество 13.02.2023 09:33
В Волгоградской области военных готовили к подрыву объектов13.02.2023 09:22
Общество 13.02.2023 09:22
Метель в Волгоградской области не утихнет 13 февраля12.02.2023 21:21
Общество 12.02.2023 21:21
В Котово чиновники дважды выкинули из жилищной очереди слепую женщину вопреки решению суда12.02.2023 19:53
Общество 12.02.2023 19:53
Волгоградских водителей просят сбавить скорость из-за снегопада12.02.2023 15:07
Общество 12.02.2023 15:07
«Все равно заплатите»: «Ситиматик-Волгоград» получил предостережение из-за долговых квитанций за мусор12.02.2023 14:38
Общество 12.02.2023 14:38
32-летний контрактник из Фролово Виктор Плахотин погиб на СВО12.02.2023 13:48
Общество 12.02.2023 13:48