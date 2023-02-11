В Волгограде изменили схему движения маршрута № 23а

Схема движения маршрутного такси, связывающая Центральный, Ворошиловский и Советский районы Волгограда, претерпела изменения. Как сообщает ИА «Высота 102», речь идет о маршрутке № 23а.

— Схему движения вспомогательного маршрута №23а, обслуживающего Родниковую долину, продлили еще на три остановки, — рассказали в пресс-службе городской администрации.

Уточняется, что теперь после улицы Порт-Саида в центре Волгограда маршрутка больше не будет поворачивать к ж/д вокзалу, а продолжит движение по проспекту имени В. И. Ленина до остановки «Улица 7-й Гвардейской».

— На новом отрезке пути микроавтобусы буду курсировать с остановками «Технический университет/Педагогический университет» и «Площадь Ленина», — добавили в мэрии города-героя.

В горадмине поясняют, что изменение привычного маршрута сделано для удобства волгоградцев.

Фото: архив ИА «Высота 102»