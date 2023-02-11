Общество

В Волгограде изменили схему движения маршрута № 23а

Общество 11.02.2023 10:07
0
11.02.2023 10:07


Схема движения маршрутного такси, связывающая Центральный, Ворошиловский и Советский районы Волгограда, претерпела изменения. Как сообщает ИА «Высота 102», речь идет о маршрутке № 23а. 

— Схему движения вспомогательного маршрута №23а, обслуживающего Родниковую долину, продлили еще на три остановки, — рассказали в пресс-службе городской администрации. 

Уточняется, что теперь после улицы Порт-Саида в центре Волгограда маршрутка больше не будет поворачивать к ж/д вокзалу, а продолжит движение по проспекту имени В. И. Ленина до остановки «Улица 7-й Гвардейской». 

— На новом отрезке пути микроавтобусы буду курсировать с остановками «Технический университет/Педагогический университет» и «Площадь Ленина», — добавили в мэрии города-героя. 

В горадмине поясняют, что изменение привычного маршрута сделано для удобства волгоградцев. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
11.02.2023 15:21
Общество 11.02.2023 15:21
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2023 13:30
Общество 11.02.2023 13:30
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2023 12:37
Общество 11.02.2023 12:37
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2023 12:13
Общество 11.02.2023 12:13
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2023 11:11
Общество 11.02.2023 11:11
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2023 09:01
Общество 11.02.2023 09:01
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2023 08:00
Общество 11.02.2023 08:00
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2023 21:46
Общество 10.02.2023 21:46
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2023 20:55
Общество 10.02.2023 20:55
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2023 20:27
Общество 10.02.2023 20:27
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2023 18:13
Общество 10.02.2023 18:13
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2023 16:13
Общество 10.02.2023 16:13
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2023 15:31
Общество 10.02.2023 15:31
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2023 14:32
Общество 10.02.2023 14:32
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2023 14:01
Общество 10.02.2023 14:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:21
Волгоградские инспекторы ГАИ стали героями программы «Человек и закон»Смотреть фотографии
14:14
Волгоградский «Ротор» завершил второй сбор ничьей с «Тверью»Смотреть фотографии
13:30
На Украине погиб 31-летний рядовой Константин Зоткин из Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:37
На трассе в Волгоградской области открыли движение после ДТП с КАМАЗомСмотреть фотографии
12:13
В Волгограде бригада из 11 врачей спасла беременную с редкой патологиейСмотреть фотографии
11:11
У него родилась дочь: погибшего на Украине 22-летнего разведчика похоронят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:31
ДТП с большегрузами на трассе в Волгоградской области парализовало движениеСмотреть фотографии
10:07
В Волгограде изменили схему движения маршрута № 23аСмотреть фотографии
09:01
«Докажи, чтобы не было обидно»: ветеран следствия Альбина Никулова – о настоящих следователях и громких делахСмотреть фотографииCмотреть видео
08:00
Короткая передышка перед морозами: что будет с погодой в Волгограде на новой неделеСмотреть фотографии
21:46
«Первым делом – самолеты»: сотни волгоградцев пришли на бесплатный концерт группы «Корни»Смотреть фотографии
20:55
Составы всех УИК обновят к выборам 2024 года в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:27
Мобилизованного волгоградца-банкрота незаконно лишали суточных в счет погашения долгаСмотреть фотографии
19:39
Волгоградский бизнес накопил на счетах 116 млрд рублейСмотреть фотографии
18:55
В Волгоградской области мужчина найден мертвым в частном домеСмотреть фотографии
18:13
«Точно такой, но дешевле»: клон строящегося в Михайловке центра культуры нашли в Воронежской областиСмотреть фотографии
17:41
Первые в 2023 году выборы пройдут 12 февраля в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:53
Сады Придонья рассказали об итогах годаСмотреть фотографии
16:43
Волгоградские гандболистки 12 февраля встретятся с соперницами из КрасноадараСмотреть фотографии
16:13
Новый корпус «Народной ярмарки» открыли 10 февраля на западе ВолгоградаСмотреть фотографии
15:53
Организаторы реалити-шоу с «клубничкой» идут под суд в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:31
«Вместо черной метки»: жильцы потеющей многоэтажки в Волгограде оставляют послания УКСмотреть фотографииCмотреть видео
14:44
В Волгограде задержан организатор очередной финансовой пирамидыСмотреть фотографии
14:32
На ж/д вокзале в Волгограде появились первые капсулы для снаСмотреть фотографии
14:01
УФАС нашло объяснение баснословным ценам на огурцы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:59
Летевший из Волгограда самолет с приключениями приземлился в МосквеСмотреть фотографии
13:37
В Волгограде производителей армейской экипировки призвали к социальной ответственностиСмотреть фотографии
13:04
В Волгограде студентку приговорили к 100 часам обязательных работ за обман пенсионеркиСмотреть фотографии
12:32
В Волгограде задумали строительство новой дороги в Кировском районеСмотреть фотографии
12:03
В Волгограде 10 февраля бесплатно выступит группа «Корни»: где и во сколькоСмотреть фотографии
 