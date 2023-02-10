Составы всех УИК обновят к выборам 2024 года в Волгоградской области









Почти 100% участковых избирательных комиссий будет обновлено в Волгоградской области в этом году. Как сообщили в избирательной комиссии региона, сбор предложений по кандидатурам в составы УИК начнется в марте.

Срок полномочий участковых избирательных комиссий истекает в 2023 году. Предстоит обновить их состав, который будет работать в следующий пятилетний срок. Вопросы формирования УИКов сотрудники избиркома Волгоградской области обсудили сегодня, 10 февраля, с председателями территориальных избирательных комиссий (ТИК).

- В новых составах УИКам уже в следующем году предстоит провести выборы президента Российской Федерации и выборы в органы государственной власти Волгоградской области, - пояснили в ИКВО.

Справка.

Участковые избирательные комиссии (УИК) непосредственно обеспечивают процесс голосования избирателей и подсчет голосов избирателей на избирательных участках. Несмотря на то, что участковые избирательные комиссии являются нижестоящими комиссиями, они выступают первичным звеном в процессе организации и проведения выборов.

Фото: ИКВО



