В Волгограде сегодня, 10 февраля, как и сообщалось ранее, бесплатно для жителей выступит группа «Корни». Увидеть артистов волгоградцы смогут вечером на концертной площадке в Дзержинском районе.

Выступление популярных исполнителей пройдет в экопарке «Ангарский» (Ангарский пруд) в рамках Фестиваля высокого полета, который организует Международный аэропорт Волгоград.

– Развлекательная программа стартует с 16.00 и завершится в 20.00. Гостей фестиваля на протяжении двух часов ждут музыка, подарки, салют. Вход в экопарк для всех свободный, – сообщили в пресс-службе аэропорта.

Чтобы увидеть выступление группы «Корни» в экопарке, на месте, по словам организаторов, надо быть в 18.00. Артисты откроют завершающий праздничный вечер концерт, который, напомним, посвящен 100-летию гражданской авиации.