Волгоградское УФАС заблокировало конкурс на расчистку реки Ахтуба

Компания из Московской области потребовала провести внеплановую проверку конкурса на расчистку реки Ахтуба. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, в связи с этим Волгоградское УФАС приостановило проведение закупки и приступило к рассмотрению жалобы.

Как следует из содержания документа, направленного ООО «Дом», расположенного в Балашихе, антимонопольный орган рассмотрит доводы компании на ограничение конкуренции путем установления неправомерных требований.

Так, в жалобе утверждается, что в нарушение Закона о контрактной системе в проект контракта не включено требование об обязанности поставщика предоставлять информацию о всех соисполнителях, заключивших договор с поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10% цены контракта. В компании ссылаются на постановление правительства РФ, которым устанавливаются такие требования в случае, если стоимость закупки для обеспечения нужд субъекта превышает 100 миллионов рублей.

Авторы жалобы также потребовали привлечь виновных в допущенных нарушениях лиц к административной ответственности.

Напомним, начальная стоимость контракта на расчистку реки Ахтуба составляет 477 916 115 рублей. Заказчиком закупки выступило ГКУ "Дирекция водохозяйственного строительства". Подрядчик должен будет в надлежащее состояние без малого 10 километров водной артерии в границах от истока до моста на острове Зеленый. Исполнитель должен будет провести работы по валке деревьев, корчевке пней, углублению русла реки, а также по благоустройству и озеленению.