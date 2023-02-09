В Волгограде следователи проведут собственную проверку обстоятельств смерти 24-летнего пациента больницы №22. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», молодой мужчина поступил в лечебное учреждение с воспалением в аппендиците, но впал в кому на операционном столе, а 9 февраля утром скончался.

– По данному факту следственными органами следственного управления СКР по области организована доследственная проверка, в ходе которой действиям медицинских работников будет дана оценка по ч.2 ст.109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, – сообщила официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова.

Ранее, напомним, смерть пациента подтвердили в облздраве.