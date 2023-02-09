Общество

Экс-главный тренер волгоградского «Ротора» вспомнил тяжелые часы в Бутырке

Общество 09.02.2023 11:09
0
09.02.2023 11:09


Дмитрий Хохлов надеется получить выигранные у Facebooke* 65 миллионов рублей, если не в России, то в США. Об этом бывший главный тренер волгоградского «Ротора», а ныне помощник главного тренера клуба «Сочи» Курбана Бердыева рассказал ведущим популярной передачи «Коммент шоу», которая выходит на Youtube. 

Так, Дмитрий Хохлов признался, что сначала хотел урегулировать возникшие вопросы с социальной сетью мирным путем, отправив претензии из-за того, что за упоминание его фамилии пользователей отправляли в бан. Однако ответа он так и не получил. Тогда, по признанию Хохлова, жена его приятеля, которая работает адвокатом, предложила подготовить иск в суд. 

В рамках рассмотрения дела Дмитрию Хохлову пришлось пройти психологическую экспертизу. 

– Я сказал жене, что поеду по делам в Бутырку, именно там проходила экспертиза, – вспоминает Дмитрий Хохлов. – Но там мне пришлось провести более трех часов, в течение которых я ответил, наверное, на 600 вопросов. Это было очень тяжело. Вопросы периодически повторялись. По результатам этого тестирования, как оказалось, и определялась сумма.

По словам Дмитрия Хохлова, выигранные по суду деньги он еще не увидел. 

– Мы получили исполнительный лист только 19 января, – рассказал гость передачи. – Сейчас будут смотреть, есть ли у компании активы в России. Но решение суда мы направили еще и в Америку. 

Напомним, Солнцевский суд Москвы 18 октября частично удовлетворил иск Дмитрия Хохлова и обязал  компанию Facebook* выплатить экс-главному тренеру волгоградского «Ротора» 65 млн рублей, а также разблокировать упоминание его фамилии в социальной сети.  При этом изначальная сумма исковых требований составляла 150 миллионов рублей. 

* запрещенная в РФ социальная сеть. Признана экстремистской


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
09.02.2023 13:22
Общество 09.02.2023 13:22
Комментарии

0
Далее
Общество
09.02.2023 12:59
Общество 09.02.2023 12:59
Комментарии

0
Далее
Общество
09.02.2023 12:30
Общество 09.02.2023 12:30
Комментарии

0
Далее
Общество
09.02.2023 11:43
Общество 09.02.2023 11:43
Комментарии

0
Далее
Общество
09.02.2023 11:37
Общество 09.02.2023 11:37
Комментарии

0
Далее
Общество
09.02.2023 11:08
Общество 09.02.2023 11:08
Комментарии 0

0
Далее
Общество
09.02.2023 10:37
Общество 09.02.2023 10:37
Комментарии

0
Далее
Общество
09.02.2023 10:35
Общество 09.02.2023 10:35
Комментарии

0
Далее
Общество
09.02.2023 10:33
Общество 09.02.2023 10:33
Комментарии

0
Далее
Общество
09.02.2023 10:21
Общество 09.02.2023 10:21
Комментарии

0
Далее
Общество
09.02.2023 09:33
Общество 09.02.2023 09:33
Комментарии

0
Далее
Общество
09.02.2023 09:30
Общество 09.02.2023 09:30
Комментарии

0
Далее
Общество
09.02.2023 08:34
Общество 09.02.2023 08:34
Комментарии

0
Далее
Общество
08.02.2023 21:07
Общество 08.02.2023 21:07
Комментарии

0
Далее
Общество
08.02.2023 19:20
Общество 08.02.2023 19:20
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:22
«Ничего не сказал родственникам»: пропавшего летом 35-летнего волгоградца нашли в Саратовской областиСмотреть фотографии
12:48
Завершились съемки сериала «Короче, план такой» — он войдет в линейку WinkOriginalsСмотреть фотографии
12:42
Ежемесячно 3000 волгоградцев уходят в самозанятыеСмотреть фотографии
12:34
Владимир Путин наградил ученого из Волгоградской области Ивана ФисенкоСмотреть фотографии
12:30
В Котово после публикации ИА «Высота 102» срочно засыпали провал у остановкиСмотреть фотографии
11:50
В Волгограде СУ СКР проверит обстоятельства смерти молодого пациента больницы №22Смотреть фотографии
11:43
Молодым волгоградским учителям выплатят по 50 тысяч рублейСмотреть фотографии
11:37
В Волгограде откроют центр координации регионов РФ для помощи жителям ДонбассаСмотреть фотографии
11:21
Землю у ж/д станции «Котлубань» под Волгоградом залили нефтеотходамиСмотреть фотографии
11:14
В Волгограде супружеская пара попалась на раскладке наркотиковСмотреть фотографии
11:09
Экс-главный тренер волгоградского «Ротора» вспомнил тяжелые часы в БутыркеСмотреть фотографии
11:08
ЕвроХим-ВолгаКалий организует оздоровительный отдых и лечение для работников и их семейСмотреть фотографии
10:37
«Родина-мать» из Волгограда отправилась в космос на ракете-носителе «Союз»Смотреть фотографии
10:35
В Волгограде скончался бывший руководитель отдела СУ СКР Сергей ОганесянСмотреть фотографии
10:33
В Волгограде выясняют причины смерти молодого пациента в больнице №22Смотреть фотографии
10:21
Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин высказался о последнем наборе заключенныхСмотреть фотографии
09:59
В Волжском пьяный угонщик протаранил маршруткуСмотреть фотографии
09:33
«На должностях своих не останетесь»: Бочаров показал «желтую карточку» главе облкомкультуры МалыхуСмотреть фотографии
09:30
«Подавили в радиусе 6 км»: под Волгоградом военные отработали невидимые удары по беспилотникамСмотреть фотографии
08:34
Зарплаты волгоградских стоматологов превысили 150 тысяч рублейСмотреть фотографии
08:08
В центре Котово около остановки образовался провалСмотреть фотографии
21:07
Роскосмосу разрешили напечатать на ракете герб Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:23
«Машина в лепешку, водитель живой»: под Волгоградом легковушка впечаталась в фуруСмотреть фотографии
19:54
Годовалая девочка обварилась кипятком в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:20
«Натолкнула семейная история»: гимназист из Волгограда создал на 3D-принтере протез кисти рукиСмотреть фотографииCмотреть видео
19:11
К нам мчится кентавр: волгоградцев предупредили о наступлении новых штаммов COVID-19Смотреть фотографии
19:05
Под Волгоградом после публикации ИА «Высота 102» нашли деньги на ремонт памятника героям ВОВСмотреть фотографииCмотреть видео
18:28
Визит Путина в Волгоград: что осталось за кадрами встречи с губернатором Андреем БочаровымСмотреть фотографии
17:44
Нерешенный вопрос довел до суда экс-главу поселения в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:37
В Волгограде сторож автостоянки нашел труп в кабине грузовикаСмотреть фотографии
 