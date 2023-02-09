Экс-главный тренер волгоградского «Ротора» вспомнил тяжелые часы в Бутырке

Дмитрий Хохлов надеется получить выигранные у Facebooke* 65 миллионов рублей, если не в России, то в США. Об этом бывший главный тренер волгоградского «Ротора», а ныне помощник главного тренера клуба «Сочи» Курбана Бердыева рассказал ведущим популярной передачи «Коммент шоу», которая выходит на Youtube.

Так, Дмитрий Хохлов признался, что сначала хотел урегулировать возникшие вопросы с социальной сетью мирным путем, отправив претензии из-за того, что за упоминание его фамилии пользователей отправляли в бан. Однако ответа он так и не получил. Тогда, по признанию Хохлова, жена его приятеля, которая работает адвокатом, предложила подготовить иск в суд.

В рамках рассмотрения дела Дмитрию Хохлову пришлось пройти психологическую экспертизу.

– Я сказал жене, что поеду по делам в Бутырку, именно там проходила экспертиза, – вспоминает Дмитрий Хохлов. – Но там мне пришлось провести более трех часов, в течение которых я ответил, наверное, на 600 вопросов. Это было очень тяжело. Вопросы периодически повторялись. По результатам этого тестирования, как оказалось, и определялась сумма.

По словам Дмитрия Хохлова, выигранные по суду деньги он еще не увидел.

– Мы получили исполнительный лист только 19 января, – рассказал гость передачи. – Сейчас будут смотреть, есть ли у компании активы в России. Но решение суда мы направили еще и в Америку.

Напомним, Солнцевский суд Москвы 18 октября частично удовлетворил иск Дмитрия Хохлова и обязал компанию Facebook* выплатить экс-главному тренеру волгоградского «Ротора» 65 млн рублей, а также разблокировать упоминание его фамилии в социальной сети. При этом изначальная сумма исковых требований составляла 150 миллионов рублей.

* запрещенная в РФ социальная сеть. Признана экстремистской