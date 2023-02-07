Общество

«Людей отправляли назад»: жителей Волжского шокировали платежками за мусор

Общество 07.02.2023 15:59
0
07.02.2023 15:59


Жители города Волжского Волгоградской области осаждают офис ООО «Ситиматик-Волгоград» после получения платежек за вывоз мусора. Как рассказали ИА «Высота 102» волжане, некоторых шокировали выставленные за январь суммы, кого-то возмутило то, что счета были выписаны на умерших людей. 

– В нашем доме №52 по ул. Горького кто-то получил квитанции за свет, в которых была вставлена строка – услуга по обращению с ТКО, у кого-то такой строчки не оказалось, зато сумма за электроэнергию оказалась сильно завышенной по сравнению с предыдущим месяцем. Что происходит? Почему свет объединили с мусором?

Встревоженные люди потянулись в офис ООО «Ситиматик-Волгоград», расположенный на улице Мира, 36ж, однако, по словам волжан, их отправляли назад с требованием сделать ксерокопии платежек. 

В ООО «Ситиматик-Волгоград» признали наличие проблемы.

С 1 января 2023 года для «Ситиматик-Волгоград» услуги по расчету платы и печати квитанций за оказание коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) оказывает ПАО «Волгоградэнергосбыт». Данные, использованные для расчета услуг за январь 2023 года, были переданы в систему нового агента. При переносе данных произошел сбой, в результате которого и были допущены некорректные расчеты, сообщили в компании регоператора. – Региональный оператор уже вносит необходимые корректировки. Платежные документы за февраль 2023 года будут соответствовать фактическим данным. 

Сообщается также, что платежные документы будут содержать перерасчет платы за январь 2023 года. Потребителям лично обращаться в абонентские отделы не нужно.

– При оплате некорректного платежного документа за январь 2023 года потребитель может самостоятельно исправить сумму к оплате в соответствии с размером платежа за декабрь 2022 года. Все полученные денежные средства будут отражены на счете потребителя, - добавили в ООО «Ситиматик-Волгоград».

Ранее в ПАО «Волгоградэнергосбыт» также сообщили о произошедших изменениях в платежках за электроэнергию. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
07.02.2023 20:23
Общество 07.02.2023 20:23
Комментарии

0
Далее
Общество
07.02.2023 19:42
Общество 07.02.2023 19:42
Комментарии

0
Далее
Общество
07.02.2023 18:03
Общество 07.02.2023 18:03
Комментарии

0
Далее
Общество
07.02.2023 17:36
Общество 07.02.2023 17:36
Комментарии

0
Далее
Общество
07.02.2023 15:53
Общество 07.02.2023 15:53
Комментарии

0
Далее
Общество
07.02.2023 14:14
Общество 07.02.2023 14:14
Комментарии

0
Далее
Общество
07.02.2023 13:57
Общество 07.02.2023 13:57
Комментарии

0
Далее
Общество
07.02.2023 13:11
Общество 07.02.2023 13:11
Комментарии

0
Далее
Общество
07.02.2023 12:36
Общество 07.02.2023 12:36
Комментарии

0
Далее
Общество
07.02.2023 12:13
Общество 07.02.2023 12:13
Комментарии

0
Далее
Общество
07.02.2023 12:01
Общество 07.02.2023 12:01
Комментарии

0
Далее
Общество
07.02.2023 11:21
Общество 07.02.2023 11:21
Комментарии

0
Далее
Общество
07.02.2023 10:37
Общество 07.02.2023 10:37
Комментарии

0
Далее
Общество
07.02.2023 09:40
Общество 07.02.2023 09:40
Комментарии 0

0
Далее
Общество
07.02.2023 08:27
Общество 07.02.2023 08:27
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:09
Под Волгоградом в отделе МВД нашли тело полицейскогоСмотреть фотографии
20:45
Волгоградский госпиталь временно закроют из-за нескольких заболевших COVID-19Смотреть фотографии
20:23
Волгоградцы сообщают о сбое в работе VKСмотреть фотографии
19:42
Волгоградский Росздравнадзор заблокировал 302 сайта по продаже лекарствСмотреть фотографии
18:03
Волгоградские школьники отправились на «Байконур»Смотреть фотографии
17:54
Волгоградский «Ротор» в Крымске обыграл «Висту» со счетом 6:3Смотреть фотографии
17:36
«Он слишком много говорит»: в Волгограде журналист пообещал разобраться с радиоведущимСмотреть фотографии
17:26
«Чудом никого не убило»: в Волгограде кусок трубы рухнул на лавочку у подъездаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:52
В Волгограде за воровство металла с завода осудят членов ОПГСмотреть фотографии
15:59
«Людей отправляли назад»: жителей Волжского шокировали платежками за мусорСмотреть фотографии
15:53
СК: в Волгоградской области разыскивают пропавшего в марте 2020 года мужчинуСмотреть фотографии
15:22
билайн подвел итоги развития инфраструктуры в Волгоградской области в 2022 годуСмотреть фотографии
15:09
Под Волгоградом разыскивают седого мужчину в камуфляжной курткеСмотреть фотографии
14:14
«Участвовал в боевых действиях в Чечне»: в Волгоградской области простились с погибшим на Украине старшим прапорщиком Алексеем ТулуповымСмотреть фотографии
14:12
Мир «Зёмы» расширяется: начались съемки сериала «Макс и Гусь»Смотреть фотографии
13:57
Волгоградский губернатор анонсировал дополнительные меры поддержки участников СВОСмотреть фотографии
13:11
На границе Волгоградской области в фотоловушку попалась рысьСмотреть фотографии
12:56
В Волгограде судят водителя, который задавил подростка на пешеходном переходеСмотреть фотографии
12:36
В ИВЦ обосновали порядок начисления оплаты за отопление волгоградцамСмотреть фотографии
12:13
«Дешевле только в Саратове»: в Волгограде выросли цены на жилье в новостройкахСмотреть фотографии
12:02
Россияне ждут от Госдумы ужесточения мер в отношении коллекторовСмотреть фотографии
12:01
На таможне в Волгограде проверили партию кошачьих домиков из ТбилисиСмотреть фотографии
11:22
«Поднимали домкратом»: в Волжском пенсионерка за рулем сбила насмерть 77-летнюю женщинуСмотреть фотографии
11:21
Волгоградцы увидят 8 февраля пик звездопада Альфа-ЦентавридыСмотреть фотографии
10:37
Молкомбинат в Волгоградской области поставлял в соцучреждение просроченный творогСмотреть фотографии
10:26
Команда «Сталинград» сыграет со «Спартаком» в Волгограде 1 мая в ретро-матчеСмотреть фотографии
10:01
«Над ним сомкнулись глыбы»: спасательная операция на месте гибели гражданина Турции под Волгоградом попала на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:40
«Волгоградэнергосбыт» направил объединенные платежки за электроэнергию и вывоз мусораСмотреть фотографии
09:33
Волгоградца, хранившего дома тротил и боеприпасы, отправили на 4 года в колониюСмотреть фотографии
08:44
УК «7 Ветров»: «Для нас каждый собственник – работодатель»Смотреть фотографии
 