Жители города Волжского Волгоградской области осаждают офис ООО «Ситиматик-Волгоград» после получения платежек за вывоз мусора. Как рассказали ИА «Высота 102» волжане, некоторых шокировали выставленные за январь суммы, кого-то возмутило то, что счета были выписаны на умерших людей.

– В нашем доме №52 по ул. Горького кто-то получил квитанции за свет, в которых была вставлена строка – услуга по обращению с ТКО, у кого-то такой строчки не оказалось, зато сумма за электроэнергию оказалась сильно завышенной по сравнению с предыдущим месяцем. Что происходит? Почему свет объединили с мусором?

Встревоженные люди потянулись в офис ООО «Ситиматик-Волгоград», расположенный на улице Мира, 36ж, однако, по словам волжан, их отправляли назад с требованием сделать ксерокопии платежек.

В ООО «Ситиматик-Волгоград» признали наличие проблемы.

– С 1 января 2023 года для «Ситиматик-Волгоград» услуги по расчету платы и печати квитанций за оказание коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) оказывает ПАО «Волгоградэнергосбыт». Данные, использованные для расчета услуг за январь 2023 года, были переданы в систему нового агента. При переносе данных произошел сбой, в результате которого и были допущены некорректные расчеты, – сообщили в компании регоператора. – Региональный оператор уже вносит необходимые корректировки. Платежные документы за февраль 2023 года будут соответствовать фактическим данным.

Сообщается также, что платежные документы будут содержать перерасчет платы за январь 2023 года. Потребителям лично обращаться в абонентские отделы не нужно.

– При оплате некорректного платежного документа за январь 2023 года потребитель может самостоятельно исправить сумму к оплате в соответствии с размером платежа за декабрь 2022 года. Все полученные денежные средства будут отражены на счете потребителя, - добавили в ООО «Ситиматик-Волгоград».

Ранее в ПАО «Волгоградэнергосбыт» также сообщили о произошедших изменениях в платежках за электроэнергию.