«Волгоградэнергосбыт» направил объединенные платежки за электроэнергию и вывоз мусора

Общество 07.02.2023 09:40
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07.02.2023 09:40
Впервые в своей практике компания выставила объединенные платежные документы сразу по двум коммунальным услугам: электроснабжению и обращению с твердыми коммунальными отходами. Согласно договору ПАО «Волгоградэнергосбыт» выступает агентом регионального оператора «Ситиматик-Волгоград» по начислению платы за услуги обращения с ТКО в районах Волгоградской области и городе Волжском.
Первый тираж квитанций уже принят контрагентом, Почтой России, для доставки абонентам в нормативные сроки. Кроме того, часть потребителей получат квитанции с расчетами за обращение с ТКО и электроэнергию отдельно. В настоящее время представлен к оплате расчет коммунальных услуг за январь 2023 года.
Объединение в рамках одной квитанции сократит число «бумажного спама» в почтовых ящиках жителей региона, сделает оплату услуг более удобной, позволит сохранить природные ресурсы. В части коммунальной услуги электроcнабжения потребители могут по-прежнему воспользоваться всеми преимуществами удаленных сервисов на сайте www.energosale34.ru и получать электронную квитанцию.
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