Общество

В ИВЦ обосновали порядок начисления оплаты за отопление волгоградцам

Общество 07.02.2023 12:36
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07.02.2023 12:36


В АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» обосновали порядок начисления оплаты за отопление волгоградцам, которые ранее жаловались на шокировавшие их ранее суммы в платежках за январь 2023 года. 

Напомним, в редакцию ИА «Высота 102» поступили обращения от жителей дома №7а по ул. Хиросимы, которые сообщили об отсутствии перерасчета за тепло из-за аварии на теплотрассе, из-за чего 11 и 12 января им пришлось жить в квартирах с холодными батареями. 

На огромные для некоторых семей суммы в платежках жаловались также жители дома №8 по ул. Республиканская и дома №44 по ул. Рокоссовского. 

В АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» пояснили, в частности, ситуацию по дому №7а ул. Хиросимы. 

– По данному адресу плата за отопление начисляется на основе показаний прибора учета о фактически потребленном количестве тепловой энергии. На основании данных ОДПУ было произведено начисление за январь 2023 года, где объем потребления тепла составил 230 Гкал. В том числе был учтен период неоказания услуги, – говорится в комментарии организации. 

Пояснения были даны и по дому №8 по ул. Республиканская. 

– По данному адресу начисления также произведены в соответствии с показаниями ОДПУ. Для сравнения фактический объем по ОДПУ в данном МКД за январь 2023 г. составил 62,5 Гкал., за январь 2022г.- 59,5 Гкал. При этом в январе 2023 г. показатели среднемесячной температуры атмосферного воздуха значительно ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в связи с чем фактическое потребление тепловой энергии было увеличено для поддержания нормативного температурного режима в помещениях. Соответственно, общедомовой прибор учёта отразил больший объем потребления, пропорционально возросла и стоимость по строке «отопление», – выдержка из ответа. 

– По дому №44 по ул. Рокоссовского начисления за коммунальные услуги также произведены на основании фактического потребления, поскольку в доме функционирует прибор учёта, – говорится в комментарии. 

В АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» также напомнили, что 1 декабря 2022 года  была также произведена индексация тарифов, в том числе на тепловую энергию в размере 2350,97 руб./Гкал (ранее тариф составлял 2065,96 руб.). Законодательно для каждого субъекта определена величина предельно допустимого отклонения от среднего индекса в 9%. Для Волгоградской области она составляет 2,4%. Однако решением областных властей региональная составляющая тарифов на ЖКХ равна 0%. Таким образом, в Волгоградской области приняты минимально возможные значения, установленные для субъектов на федеральном уровне, – до 9%. Благодаря этому тарифы на ЖКУ продолжают оставаться одними из самых доступных в стране. 

По вопросам начисления платы за ЖКУ потребители всегда могут обратиться в справочную службу АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» по телефону 32-50-50, отправить запрос через личный кабинет на официальном сайте компании, либо воспользоваться электронным почтовым ящиком для обращения жителей orn@ivc34.ru.

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