В рейтинге регионов по банковским вкладам Волгоградская область заняла 58-е место. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование РИА-Рейтинг, так, средняя сумма сбережений на банковском депозите в расчете на одного волгоградца составляет 134,1 тысячи рублей.

Для сравнения: самые большие сбережения у жителей Москвы – 1 миллион 38 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге этот показатель почти в 2 раза меньше.

Однако меньше всего денег на депозитах у жителей Ингушетии – всего 13,6 тысячи рублей. Вторую строчку с конца рейтинга в этом списке занимает Чечня – 17 тысяч рублей.

Как следует из данных рейтинга, подготовленного по итогам 2022 года, объем сбережений жителей Волгоградской области вырос на 8,3%. При этом 4,5% вкладов волгоградцы держат в валюте.

Всего объем банковских вкладов физических лиц на 1 декабря 2022 года составил в России 37,8 триллиона рублей. Это на 1,4 триллиона больше, чем годом ранее. В настоящее время в среднем на одного человека приходится 259,2 тысячи рублей депозитов.

Справка. Для оценки ситуации эксперты РИА Новости провели исследование и составили пятый ежегодный рейтинг регионов по размеру средних банковских вкладов населения.