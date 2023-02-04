Снег и мороз до -3 прогнозируют в Волгограде 5 февраля









Небольшие осадки в виде снега прогнозируют в Волгоградской области 5 февраля. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский ЦГМС. В южных районах региона ожидается мокрый снег. Осадки не обойдут стороной и Волгоград.





При этом в Волгоградской области будут сохраняться небольшие морозы, лишь на некоторых территориях столбик термометра упадет ночью до -10. В южных районах днем может потеплеть до +1.





Синоптики также предупреждают о гололедице, тумане и изморози на территории Волгоградской области в воскресенье.