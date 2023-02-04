Попавший под двойные санкции Олег Газманов выступит в Волгограде перед полным залом

Фото страницы Олега Газманова VK
Общество 04.02.2023 15:06
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04.02.2023 15:06
Фото страницы Олега Газманова VK
Волгоградцы скупили почти все билеты на концерт Олега Газманова, который пройдет 6 февраля. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные kassir.ru, в продаже осталось всего около двух десятков билетов. При том, что стоимость посещения концерта «Вперед, Россия!» варьировалась от 3 до 5 тысяч рублей.
Накануне стало известно, что Олег Газманов попал под санкции Канады вместе с такими исполнителями, как Николай Басков, Александр Маршал, Полина Гагарина, Надежда Бабкина, Михаил Боярский, Дима Билан, Николай Расторгуев, Александр Буйнов, Ирина Аллегрова, Лариса Долина, Виктория Дайнеко, а также с актерами Дмитрием Дюжевым, Маратом Башаровым, Максимом Авериным, Михаилом Галустяном.
Ранее санкции в отношении Олега Газманова ввел Евросоюз.
Фото страницы Олега Газманова VK
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