Попавший под двойные санкции Олег Газманов выступит в Волгограде перед полным залом









Волгоградцы скупили почти все билеты на концерт Олега Газманова, который пройдет 6 февраля. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные kassir.ru, в продаже осталось всего около двух десятков билетов. При том, что стоимость посещения концерта «Вперед, Россия!» варьировалась от 3 до 5 тысяч рублей.





Накануне стало известно, что Олег Газманов попал под санкции Канады вместе с такими исполнителями, как Николай Басков, Александр Маршал, Полина Гагарина, Надежда Бабкина, Михаил Боярский, Дима Билан, Николай Расторгуев, Александр Буйнов, Ирина Аллегрова, Лариса Долина, Виктория Дайнеко, а также с актерами Дмитрием Дюжевым, Маратом Башаровым, Максимом Авериным, Михаилом Галустяном.





Ранее санкции в отношении Олега Газманова ввел Евросоюз.