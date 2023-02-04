Волгоградцы в феврале будут отдыхать от 10 до 12 дней









Февраль в 2023 году стал рекордным по количеству выходных дней и праздников. Как сообщает ИА «Высота 102», во втором месяце зимы, согласно постановлению Минтруда РФ, будет всего 18 рабочих дней (17 полных и 1 сокращенный) и десять выходных, включая праздничные даты 23 и 24 февраля.





Так, День защитника Отечества в 2023 году выпадает на четверг, при этом на пятницу 24 февраля перенесен один из январских праздничных выходных. Таким образом, во второй месяц года россиян ожидает длинный уикенд с 23 по 26 февраля включительно.





Учитывая, что в феврале всего 28 дней, нерабочей будет почти одна треть месяца.







А у некоторых волгоградцев выходных в феврале будет больше, чем у других россиян. Так, 1 и 2 февраля в Волгоградской области были объявлены нерабочими для сотрудников государственных и муниципальных учреждений и органов власти в связи с празднованием 80-летия Победы в Сталинградской битве.