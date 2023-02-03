На дороге Волгоград — Средняя Ахтуба изменят схему движения с 5 февраля

На дороге Волгоград — Краснослободск — Средняя Ахтуба вновь изменят схему движения. Как сообщает ИА «Высота 102», временная схема затронет участок районе съезда к хутору Лебяжья Поляна.

— Схема движения изменится 5 февраля 2023 года с 12.00, — рассказали информагентству в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. — Это связано с производственной необходимостью.

В облкомдортрансе уточнили, что в этом году продолжается строительство первого этапа третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу. Автолюбителей просят быть осторожными и при движении по указанному участку руководствоваться дорожными знаками и временной разметкой.

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