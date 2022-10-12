На дороге «Волгоград-Средняя Ахтуба» перенесли поворот из-за строительства трассы

Общество 12.10.2022 08:41
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12.10.2022 08:41
Изменена организация дорожного движения на автомобильной дороге "Волгоград – Краснослободск – Средняя Ахтуба" в части переноса поворота на хутор Лебяжья Поляна. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, временно ограничено движение транспортных средств на съезде с автомобильной дороги "Волгоград – Краснослободск – Средняя Ахтуба" в направлении Лебяжьей Поляны.
Движение транспортных средств в направлении х. Лебяжья Поляна будет перенаправлено по вновь устроенным съездам транспортной развязки, расположенной, согласно указанной схеме. Ограничения будут действовать до 30 октября. Потом движение транспорта по направлению к хутору возобновится.
Ограничения связаны с необходимостью завершения полного комплекса выполнения работ по строительству транспортной развязки, расположенной на ПК 45 первого этапа третьего пускового комплекса, пояснили в облкомтрансе.
Автомобилистов просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам, связанным с введением временных ограничений, обращать внимание на установленные в соответствии с временной схемой организации движения дорожные знаки, соблюдать правила дорожного движения.
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