Общество

«Глазам не верим!»: в Волгоградской области внезапно упали цены на пропан

Общество 03.02.2023 08:57
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03.02.2023 08:57


На газовых заправках в Волжском резко снизились цены на пропан. Как сообщают водители, автомобили которых работают на этом виде газа, стоимость топлива на некоторых АГЗС снизилась до 17,5 рубля. Тогда как еще совсем недавно цена была почти на 2 рубля больше.

– Глазам не верим! – недоумевали водители, увидев новый ценник.

По свидетельству волжан, стоимость пропана снизилась накануне, 1 февраля. Некоторые связали это с приездом Владимира Путина и предположили, что уже завтра цена на газ вновь вырастет.


Фото Road Help Волжский VK

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