Перед въездом в Волгоград образовались многокилометровые пробки

На въезде в Волгоград на московской трассе вечером 2 февраля образовалась огромная пробка. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, ее длина – более пяти километров.

Перед плотиной ГЭС при выезде из Волжского также скопились грузовики. Как сообщают очевидцы, они заняли одну из полос. В связи с этим затруднено движение на ул. Горького. Большегрузы встали на прикол из-за ограничений движения крупногабаритного транспорта, которое было введено в Волгограде из-за приезда Владимира Путина. При этом по плотине ГЭС легковой транспорт двигается в обычном режиме.

В центре Волгограда, по данным сервиса «Яндекс. Карты» образовались шестибалльные пробки. Напомним, что в эти часы по-прежнему перекрыто движение по Нулевой продольной магистрали, а также на примыкающих улицах.





Фото, видео: Новоаннинский сегодня / t.me