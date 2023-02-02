Пособие на погребение, которое выплачивает Социальный фонд родственникам умершего пенсионера, увеличилось с 1 февраля 2023 года. Соответствующее постановление ранее принято правительством РФ, сообщает ИА «Высота 102».



Денежная компенсация расходов на ритуальные услуги составляет теперь 7793,48 рубля, что на 828,8 рубля больше, чем до проведения индексации.

При этом в случаях, когда смерть пенсионера наступила до 1 февраля 2023 года, а обращение за пособием на погребение последовало после 1 февраля 2023 года, выплата пособия производится в новом размере. Пособие граждане могут получить в течение 6 месяцев после смерти пенсионера.

Напомним, данные выплаты предусмотрены родственникам неработающего пенсионера.