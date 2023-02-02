Общество

На ж/д вокзале в Волгограде изменили систему пропуска пассажиров 2 февраля

Общество 02.02.2023 13:55
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02.02.2023 13:55


Сегодня, 2 февраля, в связи с празднованием 80-летия Победы в Сталинградской битве изменится порядок пропуска пассажиров в здание железнодорожного вокзала Волгограда, а также к поездам дальнего следования.

Как сообщили ИА «Высота 102» в Приволжской железной дороге, с 16.30 и до завершения праздничных мероприятий вход на вокзал будет осуществляться только через южный досмотровый павильон, который расположен рядом с пешеходным тоннелем, соединяющем Привокзальную площадь и улицу имени Михаила Балонина.

С 23 января, напомним, центральный вход в железнодорожный вокзал был закрыт для пассажиров из-за подготовки видеоинсталляции «Мост Памяти». После прохождения досмотровых павильонов пропуск пассажиров в здание вокзального комплекса осуществлялся  через боковые входы по навигации.

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