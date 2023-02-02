Сегодня, 2 февраля на территории Комсомольского сада проходит военно-историческая реконструкция «Солдатский привал». Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, на сцене, установленной в Комсомольском саду, выступят волгоградские исполнители с песнями военных лет. Присутствующие смогут посетить интерактивную площадку с военной техникой и выставку вооружения времен Великой Отечественной войны.

На площадке «Письмо на фронт», стилизованной под полевую почту, на специально подготовленных листах с символикой праздника каждый желающий сможет написать письмо военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. Площадка «Погранзастава» расскажет о работе собак в период Великой Отечественной войны. Профессиональные кинологи продемонстрируют элементы дрессировки служебных собак.

Рядом с бункером, где в августе - сентябре 1942 года находился командный пункт городского Комитета Обороны, будет работать выставка «Сталинград 1942-1943», организованная при содействии музея-панорамы «Сталинградская битва». Посетители площадки «На боевом посту» увидят воссозданный реконструкторами пост охраны штаба, краеведы Волгограда проведут экскурсии по объекту.

Для гостей организована военно-полевая кухня с солдатской кашей и горячим чаем.





