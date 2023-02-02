В Нехаевском районе Волгоградской области с разницей в несколько дней похоронили троих местных жителей, погибших в СВО.

Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации района, в боях за Артемовск погиб 40-летний Алексей Костров, уроженец станицы Нехаевская, который воевал на Украине в составе ЧВК «Вагнер». До своего 41-летия он не дожил две недели. Алексей в молодости воевал в Чечне, за успешную операцию в Введенском ущелье был награжден боевыми наградами.

Простились нехаевцы и с Игорем Брагиным, жителем села Солонка. До мобилизации он работал трактористом. Служил старшиной, командиром отделения в мотострелковой роте. У него остались жена и двое детей.



Будут вспоминать нехаевцы и Алексея Титова, жителя станицы Луковская. Он также был призван в рамках частичной мобилизации, служил младшим сержантом штурмового отряда.