«Чуть ли не на голове прыгал у сына»: в Волгоградской области на глазах у толпы жестоко избили школьника — видео

Многодетная мать из Фролово Волгоградской области Елена Б. прислала в редакцию ИА «Высота 102» потрясающее жестокостью видео. Со слов женщины, ее 12-летнего сына избил школьник из параллельного класса, а саму экзекуцию снимали ученики муниципальной школы, позже распространившие запись по мессенджерам.

Шокированная мать считает, что директор средней школы № 6 Алевтина Топчиева и чиновники администрации Фролово пытаются замять конфликт и оказывают на нее давление. Елена утверждает, что ее сына подвергают травле на протяжении полутора лет, а публичное избиение стало последней каплей, после чего женщина решила идти до конца и предать ситуацию огласке.





«После очередного удара он начал задыхаться»

Елена Б. рассказывает, что об избиении собственного сына она узнала 17 января. Женщина утверждает, что шокирующее видео ей переслала мама одноклассника, которого тоже подвергают травле.

— Тот день я запомню надолго. 17 января Саша пришел домой из школы, прошел мимо меня, опустив голову. Из другой комнаты спросил, может ли он пойти на футбол. Он у нас в секции занимается. Я его отпустила. Это было примерно в 16.00. А буквально через час мне в мессенджер мама его друга-одноклассника прислала видео, где моего сына буквально забивает его ровесник, — вспоминает мать избитого школьника. — Я когда это увидела, меня буквально затрясло. Сразу схватила Сашку и помчалась в больницу. Тут и увидела, что у него лицо припухлое, на голове ссадины. Он мне ничего не рассказал о том, что случилось. Лишь в полиции сообщил, что его избил мальчик из параллельного класса. Конфликт произошел якобы из-за того, что он обидел сестру подростка, которая тоже там учится.

По словам Елены, ее ребенка периодически травили в школе, и это продолжалось на протяжении полутора лет.

— Понимаете, он мне ничего не рассказывал. Я просто стала замечать, что Саша стал какой-то агрессивный, начал болезненно на все реагировать. Говорил, что подрался и все, — рассказывает жительница Фролово. — Как выяснилось, этот мальчик из параллельного класса Р. стал его задирать, неоднократно подключались его друзья, которые старше его на два-три года. Толкали Сашу на переменах, закрывали двери в раздевалку на физкультуре и затем били. Он особо ничего не хотел рассказывать, но я видела, что с сыном происходит что-то неладное. Ходила в школу. Беседовала и с директором, и соцпедагогом, и психологом. Мне говорили, что разберутся, проведут беседу и после этого все опять повторялось.





Елена Б. считает, что 12-летний мальчик из параллельного класса по имени Р. просто пытается демонстрировать свое превосходство над ее сыном.

— Сашка у нас безобидный. Даже тренер в секции говорил, что на поле он слишком мягкий. В футболе надо жестче, — делится мать подростка. — А на видео… этот Р. ногой бьет моего сына в голову, кулаками по всему телу. Все вокруг снимают на телефон. Это не дети, а звери какие-то. Никто ему не помог, не вступился. Потом, как мне Саша все-таки рассказал, после очередного удара он начал задыхаться, и Р., видимо испугавшись, прекратил его бить.

Как уточняет Елена Б., конфликт, со слов сына, произошел из-за сестры того самого мальчика, который на видео действует с запредельной для своих лет жестокостью.

— Мой сын с другом 17 января шли мимо окон школы к центральному входу. Девочки с той стороны окна, показывали им неприличные жесты, в том числе там находилась и сестра Р. Они все это снимали на телефон. Мой сын вместе с другом подошли к ним и попросили удалить видео. Видимо, Р. посчитал, что его сестру оскорбили. После следующего урока он подошел и ударил моего сына, тот ударил в ответ. Математичка Козлова увидела это и затащила Сашу в класс со словами: «Что ты бьешь его (школьника из параллельного класса Р. — Прим. ред.) в крысу (подло — Прим. ред.)

На следующей перемене Р. подошел к Саше и сказал, что забивает ему «стрелку», уточнила Елена.

— Это мальчик собрал целую толпу. Они дождались моего сына вместе с другом у центрального входа, а потом пошли на улицу за забор. Рядом со школой после шестого урока все и произошло, — рассказывает женщина. — Саша пришел туда с двумя друзьями. Р. сразу на него набросился и под улюлюканье и смех толпы начал его избивать. Мой сын не ударил его ни разу.

«Прекратите везде писать и жаловаться»





Елена Б. говорит, что в тот день, 17 января, она отвезла сына в приемный покой Фроловской ЦРБ.

— Около семи часов вечера приехали в больницу. Сняли побои. Нам сказали, что информация о характере травм они передадут полицейским. Врачи диагностировали У Саши тупую травму живота, ушибы лица и левого уха, отек ушной раковины, кровоподтек на щеке, у него сильно болел живот в области желудка. Ночью его тошнило и потом вырвало. Мы вызывали скорую. На следующий день сына осмотрел невролог. Она не зафиксировала сотрясения, но сказала, что такая реакция организма возможна из-за того, что Сашу сильно били по голове, к тому же сказалось общее нервное перенапряжение.

В комитете здравоохранения Волгоградской области подтвердили обращение в одну из больниц Фролово.

— Подросток 2010 года рождения обратился во Фроловскую ЦРБ. Был осмотрен, оказана необходимая помощь, направлен на амбулаторное лечение, — прокомментировали информагентству в облздраве. — Медиками подан сигнал в полицию. В данный момент самочувствие мальчика удовлетворительное.

Фроловчанка сообщила, что подала заявления в ПДН, полицию и прокуратуру.

— 19 января меня и маму Р. пригласили в школу к директору. Там были люди из местного комитета по образованию. Какие-то незнакомые мне женщины принесли свои извинения, на что я им ответила, что пойду в суд. По итогу никто ничего не решил. С мамой этого мальчика я даже не стала разговаривать. У нас была одна переписка, где она сказала, что я могу делать все, что хочу — ей абсолютно все равно, — уточнила Елена Б. — В день избиения моего сына со мной из школы никто не связался. Но 21 января всех родителей пригласили на общее собрание. Там поругали девочек, которые снимали избиение на видео. Говорили общие фразы о недопустимости подобного поведения и на этом все.





Елена утверждает, что на собрании также присутствовал замглавы администрации Фролово Владимир Кибенко.

— На мой вопрос о том, почему учитель не пришел на помощь, не пресек такие действия, он ответил, что «нужно самим следить за детьми». Это он сказал при всех. Потом, уже после собрания, Кибенко отвел меня в сторону к лестнице и сказал: «Вы хотите, чтобы и вашего сына поставили на учет? Вы же понимаете, Елена Сергеевна, к вашему ребенку могут возникнуть вопросы. Прекратите везде писать и жаловаться». А после директор пошла его провожать. В это момент я поняла, что на местном уровне все бесполезно. Они все заодно. Потом Алевтина Топчиева подошла ко мне с угрозами: «Вашего ребенка мы тоже поставим на учет. Будем следить и за тем, и за этим». Ранее она вообще говорила мне, мол, что с вашим сыном, он не может их побить в ответ?

Мать пострадавшего подростка уверена, что на нее просто пытаются давить, прощупывая почву.

— Мы сейчас обратились к психологу. Сын ходит на коррекционные занятия. После произошедшего он стал более плаксивым, остро реагирует на любую фразу, замкнулся в себе. Муж, когда узнал, сказал, что нужно идти до конца. Это нельзя так просто оставлять, — говорит Елена Б. — 31 января я сходила в прокуратуру, узнать о судьбе моего заявления. Мне сказали, что по моему вопросу придет уведомление в письменном виде. В ПДН все отнекиваются. Мол, не установишь, кто снимал, а по Р. якобы сейчас идет разбирательство. В полиции сказали, что отправили медкарту в Михайловку для проведения экспертизы по установлению степени вреда здоровью. Во Фролово этого почему-то не делают. 30 января я сходила в школу и написала заявление о факте избиения с просьбой разобраться в ситуации. Жалею, что раньше этого не сделала, в тот же день. Я находилась в шоковом состоянии и просто об этом не подумала, возможно, что зря.

Мама школьника говорит, что 23 января он первый раз пошел на учебу.

— Там он встретил Р. Тот, сидя на лавочке, попросил у него прощения. Но, что такое «прости», когда он чуть ли не на голове прыгал у Саши? — задается вопросом фроловчанка. — Такое спускать с рук нельзя. Сейчас они будто затаились. К сыну никто не подходит. На время его оставили в покое. В школе хотят выставить все так, что это якобы просто драка двух мальчиков, один из которых защищал свою сестру.

«Видимо, ему понравился процесс»





В свою очередь директор школы № 6 рассказала журналистам ИА «Высота 102» несколько иную версию случившегося.

— Давайте начнем с того, что в школу Елена Сергеевна обратилась с заявлением лишь 30 января 2023 года. Она поставила нас в известность о произошедшем с просьбой принять меры. Лично со мной она не говорила, заявление передала через секретаря, — рассказала Алевтина Топчиева. — По факту мы узнали о происшествии в тот же день поздно вечером. Мне позвонил социальный педагог, ей в свою очередь сообщил классный руководитель. Елена Сергеевна обратилась сразу везде, кроме школы: и в прокуратуру, и в полицию, вот к вам обратилась… Поэтому мы разбираемся, администрация города принимает в этом активное участие. Нами были проведены все необходимые в данном случае мероприятия. И с одной, и с другой мамой проведены беседы, организованы родительские собрания вместе с детьми и в одном, и в другом классе. Школа делает все, что от нее зависит.

По словам директора образовательного учреждения, были опрошены свидетели драки из одного и другого класса.

— Из объяснений детей следует, что и один, и другой участник драки пригласили своих одноклассников. Драка, как я понимаю, это когда я иду, и кто-то напал на меня из-за угла и меня избили. А если заранее дети забили «стрелку», как они выражаются, назначили время и место, то, наверное, это не совсем избиение, — рассуждает Топчиева. — Видео я смотрела. Драка, конечно, превратилась в избиение, потому что тот мальчик оказался слабее. Хотя Саша сам сказал при маме, что он успел его ударить один раз. Мама ему ответила на это: «Молчи-молчи».

Тем не менее, директор не отрицает, что избиение было действительно очень жестоким.

— Это жестоко, конечно, поэтому и ведется разбирательство. Как объяснил тот второй мальчик, он не контролировал себя, никого не видел вокруг и не слышал, видимо, ему в тот момент очень понравился процесс, — говорит директор школы. — Тем не менее, и одноклассники, и друзья, как одного, так и второго школьника стояли, и на все это смотрели. И вот здесь идет вопрос о жестокости детей. Мы попытаемся выяснить, откуда эти истоки произрастают.

Алевтина Топчиева уверяет, что до 17 января, ни про одного из мальчиков нельзя было сказать ничего плохого.

— Никто из них ни в каких драках замечен не был. Саша более домашний, наверное. Классный руководитель характеризует его, как спокойного мальчика. Иногда он мог потолкаться с кем-то на перемене, но больше сидел в телефоне. В классе к нему все дети относятся хорошо, он со всеми общается, находит общий язык. К просьбам учителей относится ответственно, без уважительных причин занятия не пропускает, посещает спортивную секцию. На уроках иногда бывает пассивен. В общем, обыкновенный ученик.

«Дети вам расскажут, что угодно»





Руководитель учебного заведения утверждает, что данное происшествие всего лишь единичный случай и между именно этими двумя школьниками ранее никто никогда не замечал конфликтов.

— Сами дети, их одноклассники отмечают, что никто не знал ни о каких ссорах, ни от каких учителей я этого не слышала. Днем 17 января конфликт был. Там даже одна из учителей их разнимала, — сообщила Алевтина Топчиева. — Как мы поняли, этот Саша со своим другом во время учебного процесса выходил на улицу, ходил за школу, гулял, что запрещено нашими правилами. Мы это все отсмотрели по камерам. И когда они возвращались обратно, девочки из младших классов стали снимать их на телефон. Потом эти мальчики подошли и попросили удалить запись, те послушались. Но мы же не знаем, как они просили, какими словами. Одна из девочек пожаловалась своему брату, который бил. Потом на перемене Саша толкнул другую сестру этого мальчика. Потом задел еще одну девочку, а этот подросток из параллельного класса решил за них заступиться. Кто прав, а кто виноват — мы не можем об этом судить, дети сейчас вам расскажут, что угодно.

На вопрос журналиста об обращении Елены Б. к ней в прошлом году по поводу нападок на ее ребенка, директор пояснила следующее:

— В прошлом году, вы знаете, она уверяет, что и со мной встречалась, и с социальным педагогом. Честно, я не помню. В книге записей ее не было. Письменных обращений ранее не фиксировалось. Было такое, что Елена Сергеевна обращалась к классному руководителю несколько раз, но по какому поводу: ее ребенок ходит в секцию в ДК, а занятия там заканчиваются поздно вечером и по дороге домой ее сына кто-то обижает. Она подозревала, что это дети из нашей школы, но кто конкретно — не знает и имен не говорит.

Алевтина Топчиева подтвердила, что в школе после инцидента с участием сына Елены Б. было проведено собрание с участием представителей местной власти, отдела образования, ПДН и заместителей главы Фролово.

— Работа ведется. Принято решение поставить обоих мальчиков на внутришкольный учет, чтобы пронаблюдать за этими детьми, за их общением, чтобы в будущем не было повторения подобной ситуации, — рассказывает директор школы. — За этим следят классные руководители, социальный педагог и педагог-психолог. С детьми, которые снимали видео, в индивидуальном порядке проведены профилактические беседы.





Топчиева также утверждает, что Елене Б. никто никогда не угрожал и не запрещал жаловаться, куда бы то ни было.

— Никто ни о чем ее не просил. Она рассказала все в прокуратуре и полиции еще до того, как мы об этом узнали. Чем ей можно угрожать? Наоборот, если есть какие-то проблемы, мы всегда за то, чтобы их оперативно решать. Ведь если, Елена Сергеевна считает, что кто-то унижал ее ребенка, почему тогда все время она молчала и не называла ни имен, ни фамилий? — задается вопросом руководитель. — Я школой руковожу уже достаточно давно и такой вопиющий случай впервые на моей памяти. Бывает, что дети между собой что-то не поделят, потолкаются, поругаются, но все на месте сразу решалось. У нас есть даже специальная служба медиации для таких целей. И не забывайте тот момент, что сейчас стало модно все снимать на телефоны, пересылать друг другу и комментировать.

Директор поясняет, что сейчас между школьниками, оказавшимися в центре конфликта, ровные отношения.

— Насколько мне известно, Саша вышел в школу 23 января. К нему подошел и извинился ученик из параллельного класса, который его побил. Саша сказал, что все нормально.

Журналисты ИА «Высота 102» попытались связаться с представителями администрации Фролово по поводу произошедшего, но по указанным в открытом доступе контактным телефонам никто не ответил. Редакция ИА «Высота 102» готова выслушать мнение местных властей и опубликовать его.

Также корреспонденты направили официальный запрос в комитет образования Волгоградской области. На момент публикации ответа не поступало.

Фото, видео, коллаж: читатели информагентства / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

