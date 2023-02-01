Общество 01.02.2023 17:38
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01.02.2023 17:38
Министр спорта России Олег Матыцин оценил ключевые спортивные проекты Волгоградской области и пообещал поддержку в их реализации. Об этом, как сообщили в администрации региона, глава Минспорта заявил сегодня, 1 февраля, находясь с двухдневным рабочим визитом в Волгограде.
Глава федерального ведомства ознакомился с проектом многофункционального кластера «Зеленая волна», реконструкцией стадиона «Монолит» под региональный легкоатлетический центр, обновлением манежа ВГАФК. Также он провел рабочую встречу с ректорами спортивных вузов страны и принял участие в открытии студенческого спортивно-творческого форума.
Первый крупный инвестпроект, который уже реализуется в регионе при поддержке Минспорта, - многофункциональный кластер, состоящий из двух центров. Один из них расположен на базе авиаклуба «Юный ястреб», второй — на стадионе им. Логинова. Здесь также появятся крытый ледовый каток, новый 50-метровый бассейн, крытые теннисные корты, универсальные спортплощадки, благоустроенные парковая и береговая зоны.
Еще один региональный объект — стадион «Монолит», на базе которого планируется возведение легкоатлетического центра. Предстоит построить базу с беговыми дорожками и трибунами, крытый манеж с залами для фитнеса, медико-восстановительным центром, гостиницей. Также здесь появятся поле для метаний, теннисный корт, площадки для игр в волейбол, баскетбол и мини-футбол. Подготовка проектно-сметной документации уже завершена.
- Мы внимательно рассмотрим оба проекта и, надеюсь, найдем конструктивный подход, чтобы они были реализованы, — сказал Олег Матыцин.
Глава Минспорта также похвалил губернатора, заявив, что Волгоградская область находится в числе лидеров с точки зрения обеспеченности спортивной инфраструктурой, и с точки зрения подготовки кадров, вовлеченности жителей в систематические занятия спортом и физической культурой.
В ходе встречи со студентами и ректорами вузов обсуждались вопросы реализации стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года, строительства новых объектов в субъектах РФ, проведения всероссийских соревнований. Также глава Минспорта принял участие в открытии студенческого съезда «Спортивно-творческий Форум», посвященного 80-летию Победы в Сталинградской битве, посетил плавательный комплекс «Искра» и наградил спортсменов и тренеров ведомственными наградами.
Фото: администрация Волгоградской области
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