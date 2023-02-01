В Волгограде не стало Юрия Николаевича Панченко. Этой печальной новостью, сообщает ИА «Высота 102», поделились в ассоциации «Дети военного Сталинграда». Ему было 95 лет.

Юрий Николаевич провел страшные месяцы в Сталинграде, когда был 15-летним подростком. Его отец работал на заводе «Красный Октябрь», мама была домохозяйкой. Пережитый ужас бомбардировок и героизм жителей осажденного города он описал в своей книге – «163 дня на улицах Сталинграда».



После окончания войны Юрий Панченко связал свою жизнь с самолетами. Сначала был военным летчиком. В 1954 году его назначили штурманом самолета, который был носителем атомного оружия. После 1960 года работал в гражданской авиации.