Под Волгоградом перезахоронили останки 180 бойцов Красной Армии









Сегодня, 1 февраля, на Россошинском военно-мемориальном кладбище, которое находится в 34 километрах от Волгограда, торжественно перезахоронили останки 180 защитников Сталинграда, сообщает ИА «Высота 102». Свое последнее место упокоения они обрели в братской могиле на территории мемориала, где уже лежат почти 24 тысячи красноармейцев.

Как сообщили в администрации региона, останки советских воинов, павших при защите Сталинграда, были обнаружены осенью 2022 года на территории Волгограда и Городищенского района во время традиционной «Вахты памяти».













- Участники траурного митинга на военно-мемориальном кладбище в Россошках объявили минуту молчания в память о беспримерном подвиге наших воинов, павших в ожесточённых боях за Сталинград. Прозвучал трёхкратный оружейный залп, военный оркестр исполнил Гимн Российской Федерации, - сообщили в обладминистрации.













В церемонии перезахоронения останков советских солдат и офицеров приняли депутаты Волгоградской областной думы, Городищенского района, представители молодежных, общественных и ветеранских организаций, руководство прокуратуры Волгоградской области.





















Всего в 2022 году активисты провели 53 экспедиции, подняв останки 1500 бойцов Красной Армии. За последние 30 лет на территории Волгоградской области найдены и перезахоронены более 39 тысяч воинов, в том числе имена порядка 3000 защитников Отечества удалось установить. В этом году поисковые работы будут продолжены.

Фото: пресс-служба Волгоградской областной думы



