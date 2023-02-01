Под Волгоградом перезахоронили останки 180 бойцов Красной Армии

Общество 01.02.2023 14:06
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01.02.2023 14:06
Сегодня, 1 февраля, на Россошинском военно-мемориальном кладбище, которое находится в 34 километрах от Волгограда, торжественно перезахоронили останки 180 защитников Сталинграда, сообщает ИА «Высота 102». Свое последнее место упокоения они обрели в братской могиле на территории мемориала, где уже лежат почти 24 тысячи красноармейцев.
Как сообщили в администрации региона, останки советских воинов, павших при защите Сталинграда, были обнаружены осенью 2022 года на территории Волгограда и Городищенского района во время традиционной «Вахты памяти».
- Участники траурного митинга на военно-мемориальном кладбище в Россошках объявили минуту молчания в память о беспримерном подвиге наших воинов, павших в ожесточённых боях за Сталинград. Прозвучал трёхкратный оружейный залп, военный оркестр исполнил Гимн Российской Федерации, - сообщили в обладминистрации.
В церемонии перезахоронения останков советских солдат и офицеров приняли депутаты Волгоградской областной думы, Городищенского района, представители молодежных, общественных и ветеранских организаций, руководство прокуратуры Волгоградской области.
Всего в 2022 году активисты провели 53 экспедиции, подняв останки 1500 бойцов Красной Армии. За последние 30 лет на территории Волгоградской области найдены и перезахоронены более 39 тысяч воинов, в том числе имена порядка 3000 защитников Отечества удалось установить. В этом году поисковые работы будут продолжены.
Фото: пресс-служба Волгоградской областной думы
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