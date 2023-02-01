







В Волгоградской области в ДТП пострадали два человека, в том числе ребенок. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне в 22-30 ч. в Чернышковском районе.







На 165 км. трассы «Волгоград-Каменск-Шахтинский» «БМВ 3201» под управлением 34-летней женщины, двигаясь в сторону Ростова-на-Дону, вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «ДАФ ХФ» с полуприцепом.







В результате грузовик загорелся, 47-летний водитель успел выскочить из кабины.





Водитель иномарки и 9-летняя пассажирка легкового автомобиля получили многочисленные переломы и ушибы и доставлены в больницу.