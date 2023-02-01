Фото ГУ МВД по Волгоградской области
Происшествия 01.02.2023 10:54
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01.02.2023 10:54
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
В Волгоградской области в ДТП пострадали два человека, в том числе ребенок. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне в 22-30 ч. в Чернышковском районе.
На 165 км. трассы «Волгоград-Каменск-Шахтинский» «БМВ 3201» под управлением 34-летней женщины, двигаясь в сторону Ростова-на-Дону, вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «ДАФ ХФ» с полуприцепом.
В результате грузовик загорелся, 47-летний водитель успел выскочить из кабины.
Водитель иномарки и 9-летняя пассажирка легкового автомобиля получили многочисленные переломы и ушибы и доставлены в больницу.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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