В Камышине увековечили память о троих погибших в СВО бойцах

Общество 31.01.2023 14:14
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31.01.2023 14:14
Сегодня, 31 января, на здании Камышинского индустриально-педагогическом колледжа имени Героя Советского Союза А.П.Маресьева в Волгоградской области открыли три мемориальные доски в честь выпускников, погибших в ходе специальной военной операции.
Как сообщили в администрации Камышина, на памятных табличках увековечены имена гвардии ефрейтора Андрея Гребенникова и младшего сержанта Ивана Богатырева. Еще одна табличка установлена гвардии ефрейтору Александру Водяному.
- Они всегда будут примером для юных камышан, а память об этих ребятах всегда будет храниться в наших сердцах, - говорили выступающие.
В церемонии приняли участие родственники погибших воинов, представители ветеранских, молодежных, патриотических и общественных организаций города, учащиеся и преподаватели колледжа.
Память павших бойцов почтили минутой молчания и возложили красные гвоздики к мемориальным доскам.
Фото: администрация Камышина / t.me
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