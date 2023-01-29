В Комсомольском саду Волгограда продолжается первый этап благоустройства, затрагивающий в том числе и обновление пешеходных улиц Коммунистической и имени В. И. Ленина в Центральном районе города-героя. Как сообщает ИА «Высота 102», реновацией общественных пространств, как отметили в мэрии, занимается местная компания ООО «Альянсстройком», ранее уже принимавшая участие в реконструкции парковых зон областного центра.





Как отметили в городской администрации, реконструкция объектов проходит при реализации регпроекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

— В 2022 году муниципалитет приступил к обновлению пешеходных зон по улице Коммунистической и улице имени В. И. Ленина вдоль территории Городского сада, — пояснили в администрации Волгограда. — В первую очередь подрядная организация, отобранная по итогам электронных торгов, заменила изношенное покрытие на новую плитку общей площадью порядка 9 тысяч квадратных метров, смонтировала более 60 новых фонарей и камеры видеонаблюдения.





Как уточнили в пресс-службе горадмина, также агрономы высадили на территории 1000 растений разных пород. Для ухода за зелеными насаждениями рабочие уложили новую систему орошения и модернизировали существующие участки поливочных трубопроводов.





— Зеленые зоны украсили полигональные фигуры лесных зверей, а для удобства отдыхающих на благоустроенном участке оборудовали парковую мебель и светодиодную перголу, — добавили в пресс-службе. — Поскольку данный парковый объект имеет значительную площадь и является транзитным — здесь отмечается интенсивный пешеходный трафик — его обновление проводится поэтапно. Реконструкция второй очереди продолжится в текущем году, отбор подрядной организации для выполнения данных работ прошел в декабре 2022-го.





Так, согласно проекту, компания-исполнитель замостит новое тротуарное покрытие на площади примерно в 10,8 тысячи квадратных метров. Зеленые зоны украсят более 270 павловний, сосен, елей, катальп и других пород деревьев и кустарников, а в клумбах появятся больше 350 роз. Кроме этого, агрономы уложат газон на площади около 6780 квадратных метров. Уход за растениями обеспечит современный автополив. А вдоль пешеходных зон оборудуют фонари и парковую мебель.





В этом году, как сообщили в мэрии города-героя, помимо реконструкции пешеходных зон вдоль горсада планируется реализовать еще шесть проектов благоустройства в разных районах Волгограда, в том числе еще два объекта в Центральном районе.









































Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»