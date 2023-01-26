В Волгограде скончался начальник информационного центра ГУ МВД









Сегодня, 26 января, скоропостижно скончался начальник информационного центра ГУ МВД России по Волгоградской области. Как сообщили в главке, полковнику внутренней службы Сергею Ильдусовичу Соловьеву было всего 48 лет.

Сергей Ильдусович возглавлял информационный центр с июня 2022 года. Он родился в городе Можга. Службу в органах внутренних дел начал в 2000 году в должности милиционера роты ППС Дзержинского РУВД. Занимал различные должности, в том числе и руководящие. За добросовестную службу неоднократно отмечался ведомственными наградами.

- Руководство, коллегия и личный состав Главного Управления МВД России по Волгоградской области выражают соболезнования родным и близким Сергея Соловьева. Семье сотрудника будет оказана всесторонняя помощь, - сообщили в главке.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



