В Волгограде скончался начальник информационного центра ГУ МВД

Общество 26.01.2023 12:25
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26.01.2023 12:25
Сегодня, 26 января, скоропостижно скончался начальник информационного центра ГУ МВД России по Волгоградской области. Как сообщили в главке, полковнику внутренней службы Сергею Ильдусовичу Соловьеву было всего 48 лет.
Сергей Ильдусович возглавлял информационный центр с июня 2022 года. Он родился в городе Можга. Службу в органах внутренних дел начал в 2000 году в должности милиционера роты ППС Дзержинского РУВД. Занимал различные должности, в том числе и руководящие. За добросовестную службу неоднократно отмечался ведомственными наградами.
- Руководство, коллегия и личный состав Главного Управления МВД России по Волгоградской области выражают соболезнования родным и близким Сергея Соловьева. Семье сотрудника будет оказана всесторонняя помощь, - сообщили в главке.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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