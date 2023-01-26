УФАС: «Ситиматик-Волгоград» трижды нарушил антимонопольное законодательство

Общество 26.01.2023 11:29
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26.01.2023 11:29
Три решения по фактам нарушения антимонопольного законодательства ООО «Ситиматик-Волгоград» вынесло УФАС по Волгоградской области на текущей неделе.
- В двух случаях нарушения выразились в прекращении вывоза твердых коммунальных отходов с территорий СНТ «Вымпел» и ПГК «Гараж», - сообщило Волгоградское УФАС. - Игнорирование на протяжении года заявления ООО «Торговый дом Т.Т.» о внесении изменений в договор, предусматривающий способ учета объема ТКО «по факту», также было квалифицировано как нарушение антимонопольного законодательства.
В ведомстве также сообщили, что в рамках рассмотрения указанных дел ООО «Ситиматик-Волгоград» произвело корректировку начислений потребителям, пострадавшим от его бездействия, еще до момента вынесения решения по делу.
- В дальнейшем УФАС будет рассмотрен вопрос о привлечении регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов к административной ответственности по каждому факту нарушения, - заверили в ведомстве.
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