«Это ты должен моей беременной суке»: в Волгограде бойцовские собаки кинолога порвали лабрадора





Волгоградец Андрей Синдеев едва не потерял домашнего любимца, лабрадора Бадди после прогулки по парку. Как рассказал ИА «Высота 102» мужчина, накануне, 25 января, в половине одиннадцатого утра он приехал в парк «Дружба» в Кировском районе, чтобы погулять со своей собакой.

– Мы шли с Бадди по дорожке, когда увидели двух огромных ротвейлеров с женщиной, – с содроганием говорит Андрей. – Собаки были без поводков и намордников. По их стойке я понял, что животные настроены агрессивно. Я тут же свернул с дорожки и быстро пошел в сторону Волги. Почти одновременно ротвейлеры рванули и помчались за нами. Женщина, которая была с ними, начала кричать матом на ротвейлеров, но они на это не реагировали.





То, что происходило потом, мужчина вспоминает как страшный сон.

– Собаки вцепились в моего лабрадора, – рассказывает мужчина. – Я пытался оттащить кобеля, чтобы он переключился на меня, но, хотя он и укусил меня за предплечье, он не отпускал Бадди, на которого напала и другая собака. Я видел только, что мой лабрадор весь в крови. Я рухнул на одну из собак, чтобы ее прижать. Подбежавшая женщина тоже навалилась всем телом на ротвейлера. Пока она удерживала кобеля, я отбил свою собаку от второго ротвейлера.





Андрей в состоянии шока схватил окровавленного Бадди на руки и побежал к машине, чтобы отвезти питомца в ветклинику.

– В ветеринарной клинке «Айболит» моей собаке оказали срочную помощь, у Бадди зафиксировали перелом грудины, у него дырка в груди была, – рассказывает мужчина. – Лечение обошлось в 8 тысяч 200 рублей. Но для меня деньги – не главное. Моя собака едва не погибла, она в состоянии стресса, как и вся наша семья. Я не понимаю, как можно бойцовских собак отпускать без поводка и намордника? Тем более, если они не реагируют на команды хозяйки. Женщина, к тому же, когда мы с ней вместе навалились на собаку, дышала на меня сильным амбре. А если бы ротвейлеры напали не на собаку, а на ребенка? У него просто не было бы шансов!

По словам Андрея, пока он находился в ветклинике со своей собакой, в парк приехала его теща.

– Она нашла там эту женщину, которая представилась Татьяной и кинологом, сказала, что работает в структурах, которые охраняют заключенных. Она сначала вроде бы даже извинилась за то, что произошло, и согласилась оплатить нам расходы, – говорит мужчина. – Но потом все изменилось. Когда я ей написал, сколько я потратил денег в ветклинике, она прислала мне сообщение со смайликом и предложила оплатить УЗИ своей беременной суке.





Как выяснил Андрей, владелица ротвейлеров Татьяна действительно имеет отношение к дрессировке собак, судя по ее страничке в социальной сети.

– Кинолог как никто другой должен соблюдать правила безопасности для окружающих, особенно, когда речь идет о бойцовских собаках, – считает мужчина. – А, если уж эти собаки причинили вред, то уж точно не вести себя так нагло.

Андрей Синдеев уже обратился с соответствующим заявлением в полицию с требованием наказать владельца опасных животных, которые едва не загрызли его безобидного питомца.

Также он считает, что силовые структуры, где, возможно, работает Татьяна Сырмолотнова, должны провести проверку данного происшествия и оценить поведение своего сотрудника. Выразить отношение к произошедшему, по мнению Андрея, должно и сообщество кинологов. В этом сообществе Татьяна, судя по ее социальным сетям, человек известный. Она позирует на фото с собаками различных пород, которые, скорее всего, участвовали в выставках. Любопытно, что на страничке женщины опубликованы такие слова: «А у вас хаски бегут? Бегут. А у вас доберманы бегут? Бегут. А, а, а.. у вас курцхаары бегут? Бегууут! И хаски и курцхаары, и овчарки, и метисы, у нас все бегут.... Даже ротвейлеры бегут.... Да ещё как бегут...»





К слову, корреспондент ИА «Высота 102» пытался узнать мнение самой Татьяны о случившемся. Однако женщина, услышав, что ей звонит журналист, резко заявила, что она находится на работе, и отбила звонок. Если кинолог пожелает прокомментировать инцидент с нападением ее собак, редакция информагентства готова предоставить ей слово.

Фото: Андрея Синдеева и страницы Татьяны Сырмолотновой / VK