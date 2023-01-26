Происшествия

«Это ты должен моей беременной суке»: в Волгограде бойцовские собаки кинолога порвали лабрадора

Происшествия 26.01.2023 11:45
0
26.01.2023 11:45


Волгоградец Андрей Синдеев едва не потерял домашнего любимца, лабрадора Бадди после прогулки по парку. Как рассказал ИА «Высота 102» мужчина, накануне, 25 января, в половине одиннадцатого утра он приехал в парк «Дружба» в Кировском районе, чтобы погулять  со своей собакой. 

– Мы шли с Бадди по дорожке, когда увидели двух огромных ротвейлеров с женщиной, – с содроганием говорит  Андрей. – Собаки были без поводков и намордников. По их стойке я понял, что животные настроены агрессивно. Я тут же свернул с дорожки и быстро пошел в сторону Волги. Почти одновременно ротвейлеры рванули и помчались за нами. Женщина, которая была с ними, начала кричать матом на ротвейлеров, но они на это не реагировали. 


То, что происходило потом, мужчина вспоминает как страшный сон. 

– Собаки вцепились в моего лабрадора, – рассказывает мужчина. – Я пытался оттащить кобеля, чтобы он переключился на меня, но, хотя он и укусил меня за предплечье, он не отпускал  Бадди, на которого напала и другая собака. Я видел только, что мой лабрадор весь в крови. Я рухнул на одну из собак, чтобы ее прижать. Подбежавшая женщина тоже навалилась всем телом на ротвейлера. Пока она удерживала кобеля, я отбил свою собаку от второго ротвейлера. 


Андрей в состоянии шока схватил окровавленного Бадди на руки и побежал к машине, чтобы отвезти питомца в ветклинику. 

– В ветеринарной клинке «Айболит» моей собаке оказали срочную помощь, у Бадди зафиксировали перелом грудины, у него дырка в груди была, – рассказывает мужчина. – Лечение обошлось в 8 тысяч 200 рублей. Но для меня деньги – не главное. Моя собака едва не погибла, она в состоянии стресса, как и вся наша семья. Я не понимаю, как можно бойцовских собак отпускать без поводка и намордника? Тем более, если они не реагируют на команды хозяйки. Женщина, к тому же, когда мы с ней вместе навалились на собаку, дышала на меня сильным амбре. А если бы ротвейлеры напали не на собаку, а на ребенка? У него просто не было бы шансов! 

По словам Андрея, пока он находился в ветклинике со своей собакой, в парк приехала его теща. 

– Она нашла там эту женщину, которая представилась Татьяной и кинологом, сказала, что работает в структурах, которые охраняют заключенных. Она сначала вроде бы даже извинилась за то, что произошло, и согласилась оплатить нам расходы, – говорит мужчина. – Но потом все изменилось. Когда я ей написал, сколько я потратил денег в ветклинике, она прислала мне сообщение со смайликом и предложила оплатить УЗИ своей беременной суке. 


Как выяснил Андрей, владелица ротвейлеров Татьяна действительно имеет отношение к дрессировке собак, судя по ее страничке в социальной сети. 

– Кинолог как никто другой должен соблюдать правила безопасности для окружающих, особенно, когда речь идет о бойцовских собаках, – считает мужчина. – А, если уж эти собаки причинили вред, то уж точно не вести себя так нагло. 

Андрей Синдеев уже обратился с соответствующим заявлением в полицию с требованием наказать владельца опасных животных, которые едва не загрызли его безобидного питомца. 

Также он считает, что силовые структуры, где, возможно, работает Татьяна Сырмолотнова, должны провести проверку данного происшествия и оценить поведение своего сотрудника. Выразить отношение к произошедшему, по мнению Андрея, должно и сообщество кинологов. В этом сообществе Татьяна, судя по ее социальным сетям, человек известный. Она позирует на фото с собаками различных пород, которые, скорее всего, участвовали в выставках. Любопытно, что на страничке женщины опубликованы такие слова: «А у вас хаски бегут? Бегут. А у вас доберманы бегут? Бегут. А, а, а.. у вас курцхаары бегут? Бегууут! И хаски и курцхаары, и овчарки, и метисы, у нас все бегут.... Даже ротвейлеры бегут.... Да ещё как бегут...»


К слову, корреспондент ИА «Высота 102» пытался узнать мнение самой Татьяны о случившемся. Однако женщина, услышав, что ей звонит журналист, резко заявила, что она находится на работе, и отбила звонок. Если кинолог пожелает прокомментировать инцидент с нападением ее собак, редакция информагентства готова предоставить ей слово. 

Фото: Андрея Синдеева и страницы Татьяны Сырмолотновой / VK

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
26.01.2023 09:51
Происшествия 26.01.2023 09:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.01.2023 09:26
Происшествия 26.01.2023 09:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.01.2023 08:53
Происшествия 26.01.2023 08:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.01.2023 17:17
Происшествия 25.01.2023 17:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.01.2023 14:14
Происшествия 25.01.2023 14:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.01.2023 14:01
Происшествия 25.01.2023 14:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.01.2023 12:51
Происшествия 25.01.2023 12:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.01.2023 11:20
Происшествия 25.01.2023 11:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.01.2023 19:16
Происшествия 24.01.2023 19:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.01.2023 15:47
Происшествия 24.01.2023 15:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.01.2023 15:46
Происшествия 24.01.2023 15:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.01.2023 12:28
Происшествия 24.01.2023 12:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.01.2023 10:54
Происшествия 24.01.2023 10:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.01.2023 10:43
Происшествия 24.01.2023 10:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.01.2023 10:16
Происшествия 24.01.2023 10:16
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:35
Волгоградский чиновник пропал после критики БарановскойСмотреть фотографииCмотреть видео
12:25
В Волгограде скончался начальник информационного центра ГУ МВДСмотреть фотографии
11:45
«Это ты должен моей беременной суке»: в Волгограде бойцовские собаки кинолога порвали лабрадораСмотреть фотографии
11:29
УФАС: «Ситиматик-Волгоград» трижды нарушил антимонопольное законодательствоСмотреть фотографии
11:06
ВТЗ оборудовал аудиторию для студентов профильной кафедры ВолгГТУСмотреть фотографии
11:01
Прокуратура добилась пересмотра дела о стрелке по подросткам с балкона в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:51
В Волгограде телефонный мошенник выманил у врача-реаниматолога 800 тыс. рублейСмотреть фотографии
09:49
Концессии за год заменили и отремонтировали 68 км труб в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:26
Военные медики спасали раненых в условном бою под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:26
В Волгограде мать с двумя детьми отравились угарным газомСмотреть фотографии
08:53
«Людей пока не замечено»: в Волгограде льдиной снова сорвало причалыСмотреть фотографии
07:52
Росстат: долги по зарплате в Волгоградской области сократились до 12,9 миллиона рублейСмотреть фотографии
21:56
Волжская автоколонна заплатит миллион рублей за гибель сбитой автобусом пенсионеркиСмотреть фотографии
21:30
Под Волгоградом после нападения на сотрудника ИА «Высота 102» возбуждено уголовное делоСмотреть фотографии
21:01
Больше половины волгоградских студентов платят за учебу в вузахСмотреть фотографии
20:23
Волгоградский «Ротор» арендовал 21-летнего белорусского защитникаСмотреть фотографии
19:54
Состоялась премьера трейлера сериала «Балет» из линейки Wink OriginalsСмотреть фотографии
19:39
«Семья была положительной»: прокуратура взяла на контроль дело об убийстве школьником матери в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:31
В Волгограде создают комиссию по наградам при губернатореСмотреть фотографии
18:57
Дело о смерти пациентки от COVID-19 в Волгограде рассмотрят в апелляцииСмотреть фотографии
18:41
«Открытие Авто»: автопутешественники ЮФО рассказали о главных проблемах внутреннего туризмаСмотреть фотографии
17:59
Пытался скрыть следы. В Волгограде школьник забил молотком и зарезал спящую матьСмотреть фотографии
17:37
Перед Новым годом бесследно исчезла волгоградка в мужской курткеСмотреть фотографии
17:35
Татьяны составляют 5% от женской базы Tele2Смотреть фотографии
17:34
Все те же парки и улицы: в Волгограде снова объявили голосование по благоустройствуСмотреть фотографии
17:17
Замерзавшего на трассе волгоградца отогрели астраханские полицейскиеСмотреть фотографии
16:39
В Волгограде укушенному дворнягой подростку выплатят 50 тыс. рублейСмотреть фотографии
16:13
Госдума изучит вопрос об ответственности за дискредитацию участников ЧВК «Вагнер»Смотреть фотографии
16:11
В Михайловской ЦРБ спасли женщину с разрывом сердца после ДТП с автобусомСмотреть фотографии
15:25
В СВО погиб 27-летний доброволец из Волгоградской областиСмотреть фотографии
 