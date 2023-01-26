Общество

Военные медики спасали раненых в условном бою под Волгоградом

Общество 26.01.2023 09:26
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26.01.2023 09:26



Занятия по тактической медицине прошли на полигоне учебного центра Минобороны РФ в Волгоградской области.
Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, военные медики оказывали помощь условно раненному бойцу на поле боя, наложением жгута останавливали артериальное кровотечение из раны. Уловного пострадавшего эвакуировали с опасного участка в укрытие для оказания дальнейшей медицинской помощи. Следующим этапом раненного переправляли в санитарном автомобиле в мобильный полевой госпиталь.
В ходе учений личный состав также тренировался в преодолении полосы препятствий, выполнении упражнений по стрельбе из стрелкового оружия. Основное внимание было уделено практической подготовке.
Всего в занятиях по тактической медицине участвовало более 100 специалистов, в том числе штатных и нештатных фельдшеров, а также задействовано около 20 единиц военной и специальной техники.
Фото: пресс-служба ЮВО

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