Больше половины волгоградских студентов платят за учебу в вузах

Общество 25.01.2023 21:01
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25.01.2023 21:01
Волгоградстат в День студента, который отмечается сегодня, 25 января проанализировал данные о ситуации в сфере среднего профессионального и высшего образования. Так, согласно информации ведомства, в Волгоградской области на 1 октября 2022 года насчитывались 52 средних специальных учебных заведений в сфере среднего профессионального образования, 6 самостоятельных высших учебных заведений, 10 филиалов самостоятельных вузов и 9 филиалов самостоятельных учебных заведений. В сфере высшего образования в регионе действуют 12 самостоятельных вузов и 11 филиалов вузов.
В Волгоградской области 62539 человек приобретают навыки среднего профессионального образования, а студентов вузов насчитывается 57458 человек.Интересно, что 51,2% студентов высших учебных заведений учатся платно, еще 47,7% – за счет федерального бюджета, а за остальную крошечную часть платят местный и региональный бюджеты.
Среди студентов вузов больше всего очников – 59,6%, еще 32,2% получают знания заочно, а 8% посещают вечерние отделения.
В сфере среднего профессионального образования 49,6% молодых людей учатся за счет регионального бюджета, 43,8% платят за учебу, за остальных расплачиваются муниципальный и областной бюджеты.
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