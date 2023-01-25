В Волгограде укушенному дворнягой подростку выплатят 50 тыс. рублей

Общество 25.01.2023 16:39
0
25.01.2023 16:39
Центральный районный суд Волгограда обязал администрацию города выплатить 50 тысяч рублей 17-летнему подростку за укус бездомной собаки.
Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, такая компенсация морального вреда назначена по иску прокуратуры Тракторозаводского района, куда обратились родители подростка.
Установлено, что 30 января 2022 года несовершеннолетнего за правую голень укусила бездомная собака на пути в магазин возле дома № 15 по ул. Героев Тулы. Подростку потребовалось лечение и курс антирабической вакцины. Помимо физических страданий он также получил психологическую травму.
- Как показали результаты надзорной проверки, администрацией Волгограда не принималось надлежащих мер по организации отлова безнадзорных животных, - сообщила Черединина.
По мере вступления судебного решения в законную силу, его исполнение будет взято прокуратурой на контроль.
В Михайловской ЦРБ спасли женщину с разрывом сердца после ДТП с автобусом25.01.2023 16:11
Общество 25.01.2023 16:11
В СВО погиб 27-летний доброволец из Волгоградской области25.01.2023 15:25
Общество 25.01.2023 15:25
В Волгоград приедет легендарный тренер по баскетболу Евгений Гомельский25.01.2023 15:21
Общество 25.01.2023 15:21
ТРК «Европа Сити Молл» в Волгограде продают почти за миллиард рублей25.01.2023 12:54
Общество 25.01.2023 12:54
В Волгограде школы и детсады уйдут 1 февраля на мини-каникулы25.01.2023 12:39
Общество 25.01.2023 12:39
В Дзержинском районе Волгограда в яму с водой провалился прохожий25.01.2023 10:35
Общество 25.01.2023 10:35
На Украине погиб 37-летний офицер из Волгоградской области25.01.2023 10:26
Общество 25.01.2023 10:26
Сухой закон введен в Волгоградской области 25 января25.01.2023 09:34
Общество 25.01.2023 09:34
В казачьих станицах Волгоградской области почтили память жертв репрессий25.01.2023 08:42
Общество 25.01.2023 08:42
«Спас друга и подорвался на мине»: в Волгоградской области простились с 22-летним ефрейтором Андреем Андреевым25.01.2023 08:32
Общество 25.01.2023 08:32
В минимальном наборе питания волгоградцев лидируют молоко и макароны25.01.2023 08:03
Общество 25.01.2023 08:03
«Да что ж за дебилы!»: ведущий федерального ТВ Гордон учил жизни мэрию Волгограда24.01.2023 20:58
Общество 24.01.2023 20:58
«Волгоградвзрывпром» продадут 1 марта24.01.2023 20:20
Общество 24.01.2023 20:20
На Украине погиб 30-летний волгоградец Роман Куцолап24.01.2023 20:00
Общество 24.01.2023 20:00
В Волгограде с кондуктора троллейбуса №15А взыскали вред за драку с пассажиркой24.01.2023 17:33
Общество 24.01.2023 17:33