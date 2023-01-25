В Волгограде укушенному дворнягой подростку выплатят 50 тыс. рублей









Центральный районный суд Волгограда обязал администрацию города выплатить 50 тысяч рублей 17-летнему подростку за укус бездомной собаки.

Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, такая компенсация морального вреда назначена по иску прокуратуры Тракторозаводского района, куда обратились родители подростка.

Установлено, что 30 января 2022 года несовершеннолетнего за правую голень укусила бездомная собака на пути в магазин возле дома № 15 по ул. Героев Тулы. Подростку потребовалось лечение и курс антирабической вакцины. Помимо физических страданий он также получил психологическую травму.

- Как показали результаты надзорной проверки, администрацией Волгограда не принималось надлежащих мер по организации отлова безнадзорных животных, - сообщила Черединина.

По мере вступления судебного решения в законную силу, его исполнение будет взято прокуратурой на контроль.



