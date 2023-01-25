Общество

В Волгоград приедет легендарный тренер по баскетболу Евгений Гомельский

Общество 25.01.2023 15:21
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25.01.2023 15:21


В Волгоград приедет легендарный баскетбольный тренер Евгений Гомельский. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской городской думе, 84-летний Евгений Гомельский примет участие в открытом турнире по баскетболу среди ветеранов спорта, посвященный 80-й годовщине Сталинградской победы. 

В турнире, который пройдет с 27 по 29 января, планируется участие команд из шести российских городов. Мероприятие проводит Волгоградская областная федерация баскетбола при поддержке городской думы, администрации Волгограда и ПСБ. 

Возраст участников турнира – 45 лет и старше. Подгруппа «А» будет представлена командами Волгограда, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону. В подгруппу «Б» войдут ветераны спорта из Москвы, Севастополя и Санкт-Петербурга. 

Евгений Гомельский, заслуженный тренер СССР и России, член Зала славы Международной федерации баскетбола (FIBA) станет почетным гостем турнира. Напомним, под его руководством российская  национальная женская сборная выиграла золото Олимпиады-1992.

Фото Волгоградской городской думы

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