Полиция ищет очевидцев ДТП с ростовской фурой в Волгоградской области

Полицейские Камышина Волгоградской области просят откликнуться свидетелей дородной аварии с участием фуры и легковой иномарки. Как сообщает ИА «Высота 102», инцидент произошел 13 января.





— По предварительным данным, авария произошла в 21.00 на 515 километре федеральной трассы Сызрань — Саратов — Волгоград, — пояснили информагентству в межмуниципальном ОМВД России «Камышинский». — 54-летний камышанин за рулем автомашины марки Hyundai Solaris не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожные и метеорологические условия, в результате чего столкнулся с грузовым автомобилем марки Scania.





Как уточнили в отделе полиции, за рулем фуры находился 54-летний житель Ростова-на-Дону. Если вы обладаете какой-либо информацией, способной помочь установлению причин ДТП, или у вас сохранилась видеозапись с регистратора, просьба сообщить по телефону 8 (84457) 2-09-00 в дежурную часть или набрать в службу 112.

Фото: межмуниципальный ОМВД России «Камышинский»