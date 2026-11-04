Волгоградцам напомнили, как обналичить неиспользованный отпуск





Волгоградцы, которые по разным причинам не использовали положенный отпуск, могут получить деньги вместо отдыха. Эксперты портала «Объясняем.РФ» напомнили, что это возможно только в двух случаях.

Например, компенсацию за неиспользованный отпуск выплатят в случае увольнения работника. Также сотрудник может получить выплату в случае, если продолжительность его отпуска превышает 28 дней за счет ненормированного рабочего графика. Но это касается только дней, которые накопились свыше установленного периода отпуска.



При этом важно помнить, что отпуск могут перенести и на другой год.



К слову, работающие пенсионеры могут воспользоваться льготой и взять отпуск без сохранения зарплаты продолжительностью до двух недель. Неоплачиваемый дополнительный отпуск, правда, не переносится на следующий год.



