Водителей предупредили о ледяном дожде 19 января на трассах Волгоградской области









В Рязанской и Тамбовской областях дорожная техника приступила к ликвидации последствий прошедшего в этих двух регионах ледяного дождя. Как сообщили ИА «Высота 102» в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград,

согласно данным Гидрометцентра и спутниковых метеосистем, установленных вдоль сети федеральных автодорог, ледяной дождь сегодня возможен в Воронежской и Волгоградской областях.





При этом неблагоприятная погода сохранится во всех подведомственных регионах: снег с дождем ожидается в вышеперечисленных регионах, а в Ростовской возможен туман с ухудшением видимости до 300 м и переходами температуры воздуха через нулевую отметку.





В случае необходимости в Волгоградской области для уборки снега и обработки проезжей части готовы задействовать 224 единицы техники, заверили в федеральном учреждении.



