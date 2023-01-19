Водителей предупредили о ледяном дожде 19 января на трассах Волгоградской области

Общество 19.01.2023 14:59
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19.01.2023 14:59
В Рязанской и Тамбовской областях дорожная техника приступила к ликвидации последствий прошедшего в этих двух регионах ледяного дождя. Как сообщили ИА «Высота 102» в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград,
согласно данным Гидрометцентра и спутниковых метеосистем, установленных вдоль сети федеральных автодорог, ледяной дождь сегодня возможен в Воронежской и Волгоградской областях.
При этом неблагоприятная погода сохранится во всех подведомственных регионах: снег с дождем ожидается в вышеперечисленных регионах, а в Ростовской возможен туман с ухудшением видимости до 300 м и переходами температуры воздуха через нулевую отметку.
В случае необходимости в Волгоградской области для уборки снега и обработки проезжей части готовы задействовать 224 единицы техники, заверили в федеральном учреждении.
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