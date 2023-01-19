Расследования

Межрегиональная группировка организаторов азартных игр пошла под суд в Волгограде

Расследования 19.01.2023 14:24
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19.01.2023 14:24


Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр под видом спортивных настольных развлечений. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех организаторов и пяти участников преступного сообщества, в числе которых - бывший сотрудник полиции. В зависимости от роли каждого они обвиняются по нескольким статьям уголовного кодекса, в частности, в организации преступного сообщества, в служебном подлоге, в превышении должностных полномочий, в незаконной организации и проведении азартных игр.

Ранее сообщалось о начале суда над пятью участниками группы. 

Игровой бизнес процветал  с августа 2022 по июль 2021 года. Обвиняемые организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования в арендуемых помещениях на территории Волгоградской, Саратовской и Самарской областей.

Участники группировки открывали офисы общественной организации спортивных настольных игр. При этом легальное оборудование модифицировалось электронными терминалами и программным обеспечением для проведения азартных игр.

Покровительство участникам преступной группы оказывал теперь уже бывший сотрудник полиции, который предупреждал о предстоящих проверках.

В СУ СК по Волгоградской области пояснили, что доказательства, собранные следователями, составили 113 томов, в ходе обысков было изъято около 80 единиц игрового оборудования. 

- Покупка игровой валюты, выплата выигрышей, а также вывод прибыли осуществлялся с использованием электронных кошельков, оформленных на сторонних лиц. Преступное сообщество характеризовалось сложной иерархией, устойчивыми взаимосвязями структурных подразделений в регионах РФ, строгой дисциплиной и распределением ролей всех участников. Организатором преступного сообщества был 42-летний мужчина, отбывающий наказание за аналогичные преступления, который осуществлял координацию преступной деятельности посредством IP-телефонии и интернет-мессенджеров, контролировал и распределял денежные потоки, полученные от незаконной деятельности, - прояснили в ведомстве.

Всего было установлено 25 активных участников и 9 организаторов преступного сообщества, которым предъявлены обвинения в совершении данных преступлений. 

Выйти на след группировки удалось выйти оперативникам  УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фигуранты дела вину свою не признают. Приговора суда они будут ожидать под стражей. 


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