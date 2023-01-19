Происшествия

В Волгограде КАМАЗ задавил пешехода

Происшествия 19.01.2023 11:09
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19.01.2023 11:09



Пешеход погиб под колесами грузовика в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло накануне днем напротив дома №58 по улице Романенко.
По предварительной информации, 53-летний водитель автомобиля  «КАМАЗ - 5490» с прицепом наехал на мужчину, который переходил дорогу в  неустановленном месте. В результате ДТП пешеход скончался. Его личность устанавливается.

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