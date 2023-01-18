В Камышине к годовщине СВО установят памятный знак с именами погибших

Общество 18.01.2023 20:53
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18.01.2023 20:53
В Камышине Волгоградской области к годовщине начала специальной военной операции установят памятный знак, на котором будут увековечены имена погибших в СВО воинов. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа.
Памятный знак появится на территории мемориала защитникам Отечества на улице Воинов-Интернационалистов.
Проект будущего памятного знака одобрили на встрече с главой городского округа Станиславом Зинченко родственники погибших бойцов.
Ранее, напомним, камышане, близкие которых погибли в СВО, требовали обустройства Аллеи Славы на городском кладбище.
Фото администрации Камышина
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