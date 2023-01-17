На главной площади Волгограда 2 февраля состоится парад Сталинградской Победы









В социальных сетях 17 января неожиданно жарко стала обсуждаться тема проведения парада в Волгограде 2 февраля по случаю Сталинградской Победы. Так, в анонимных телеграм-каналах уже заявляется, что парада в день 80-летней годовщины горожанам ждать не стоит. Однако данная информация не соответствует действительности.







Авторы некоторых каналов, как например, «Острова Свободы», ссылаются на план мероприятий с участием военных, подписанный в октябре 2022 года, в котором парад на 2 февраля не упоминается. Также говорится о федеральном плане празднования памятной даты, утвержденном правительством РФ, где также нет упоминаний о волгоградском параде. И все же он состоится.





Как сообщили ИА «Высота 102» проверенные источники в комитете культуры и в аппарате губернатора Волгоградской области, парад пройдет в Волгограде на главной площади в знаменательный для всех жителей России день в традиционном формате.







Планируется, что в нем примут участие военнослужащие Волгоградского гарнизона, сотрудники МЧС, полиция, Росгвардия и представители других силовых структур. Также запланировано прохождение военной ретротехники.





Напомним, ранее сообщалось, что на время репетиций и проведения парада главная площадь Волгограда будет закрыта для транспорта.