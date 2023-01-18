В Волжском Волгоградской области волонтеры разыскивают 28-летнего мужчину, пропавшего два дня назад. Как сообщает ИА «Высота 102», парень попросил в соцсетях прощения и исчез.

— Пропал Филипп Давидович Бударин, — рассказали информагентству в поисковом отряде «ЛизаАлерт». — С 16 января 2023 года его местонахождение неизвестно.

Мужчина последний раз выходил в Сеть месяц назад. В своем аккаунте VK он оставил статус: «Простите меня. Я желаю счастья всем!».

Приметы пропавшего:

рост 176 сантиметров

нормальное телосложение

волосы черные

глаза карие

В день исчезновения был одет в куртку (парку) темно-синего цвета, голубые джинсы и ботинки цвета хаки. Если вы обладаете информацией, способной помочь поискам, просьба сообщать координатору по номеру 8 906 1679 444.

Фото: «ЛизаАлерт» / vk.com